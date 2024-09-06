Кабмин расширил полномочия Госаудитслужбы по борьбе с мошенничеством со средствами ЕС

Изменения в Положение о Госаудитслужбе предполагают расширение ее полномочий в рассмотрении обращений, предоставлении разъяснений и борьбе с мошенничеством, коррупцией и другими нарушениями, негативно влияющими на финансовые интересы ЕС.

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Кабинет Министров расширил полномочия Госаудитслужбы по борьбе с мошенничеством со средствами Европейского Союза. Об этом сообщает Министерство финансов.

Правительством принято постановление «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 3 февраля 2016 г. № 43 и от 25 октября 2017 г. № 1110».

Таким образом, урегулируется вопрос координации борьбы с мошенничеством со средствами Европейского Союза, а также совершенствуется механизм межведомственного взаимодействия Госаудитслужбы.

Речь идет об организации работы Госаудитслужбы как Службы координации борьбы с мошенничеством для организации взаимодействия с Европейским управлением по предотвращению злоупотреблений и мошенничества (OLAF).

Так, изменениями в Положение о Госаудитслужбе предусмотрено:

уполномочить Госаудитслужбу на осуществление функции Службы координации борьбы с мошенничеством;

расширить полномочия ведомства по рассмотрению обращений (заявлений, жалоб и т.п.) и предоставление разъяснений по борьбе с мошенничеством со средствами ЕС, коррупцией и любыми другими нарушениями, негативно влияющими на финансовые интересы ЕС.

Кроме того, Порядок реализации механизма межведомственного взаимодействия дополнен полномочиями Службы координации борьбы с мошенничеством, например:

руководство разработкой и реализацией Национальной стратегии по защите финансовых интересов ЕС с предварительной оценкой рисков;

разработка предложений к другим соответствующим законодательным и нормативно-правовым актам;

содействие проведению административных расследований (проверок на местах и ​​инспекции) OLAF.

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