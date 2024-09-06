Кабмин расширил полномочия Госаудитслужбы по борьбе с мошенничеством со средствами ЕС

Кабинет Министров расширил полномочия Госаудитслужбы по борьбе с мошенничеством со средствами Европейского Союза. Об этом сообщает Министерство финансов.
Правительством принято постановление «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 3 февраля 2016 г. № 43 и от 25 октября 2017 г. № 1110».
Таким образом, урегулируется вопрос координации борьбы с мошенничеством со средствами Европейского Союза, а также совершенствуется механизм межведомственного взаимодействия Госаудитслужбы.
Речь идет об организации работы Госаудитслужбы как Службы координации борьбы с мошенничеством для организации взаимодействия с Европейским управлением по предотвращению злоупотреблений и мошенничества (OLAF).
Так, изменениями в Положение о Госаудитслужбе предусмотрено:
Кроме того, Порядок реализации механизма межведомственного взаимодействия дополнен полномочиями Службы координации борьбы с мошенничеством, например:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.