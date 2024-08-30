Государственная аудиторская служба решила нажать за отдельные суды, вернувшись к практике КРУ образца 2011 года

В Аудиторской службе решили, что могут по своему усмотрению ревизовать суды и угрожать уголовной ответственностью.

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В свое время начало 2011 года одновременно с проведением судебной реформы ознаменовалось для судов массовыми ревизиями Контрольно-ревизионного управления, которое начало проверять их финансовую и хозяйственную деятельность. При этом КРУ выступало стороной в ряде споров, поэтому такие ревизии суды расценили как открытую попытку давления. Тогда это переросло в открытый конфликт между судами и КРУ, тогдашний руководитель КРУ даже заявил, что «суды мешают управлению работать».

С тех пор прошел не один этап судебной реформы, впрочем, в 2024 году во время военного положения фактический правопреемник Управления (после его реорганизации в Госфининспекцию) – Государственная аудиторская служба решила, очевидно, обратиться к «передовым» методам бывшего КРУ.

Так, 24 мая 2024 года Государственная аудиторская служба издала приказ №108, которым предусмотрено проведение ревизии «отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности апелляционных и местных судов разной специализации».

При том, что главным распорядителем средств в отношении местных и апелляционных судов ГСА, и проверки финансово-хозяйственной деятельности в судах осуществляются Государственной судебной администрацией Украины, через которую финансируются органы судебной власти, а также органами Счетной палаты.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Совет судей Украины 1 августа 2024 года осудил действия Государственной аудиторской службы, которая в последние месяцы начала проявлять внимание к деятельности судов, а также обратился в Кабинет министров и Верховную Раду для реагирования на риски, которые могут повлиять на независимость судебной ветви власти.

Впрочем, это пока никак не повлияло на намерения Аудиторской службы.

Судя по письму главы Государственной аудиторской службы Аллы Басалаевой в ССУ и Верховный Суд, эта позиция не изменится, «поскольку суды являются бюджетными учреждениями, то, по мнению Государственной аудиторской службы, суды являются подконтрольными органам государственного финансового контроля».

Следует напомнить, что Алла Басалаева в прошлом сама была судьей – в 2012-2018 годах она осуществляла правосудие как судья Дарницкого райсуда города Киева. В 2018-2019 годах она являлась членом ЦИК от депутатской группы «Возрождение». А в ноябре 2022 года Кабинет министров назначил Аллу Басалаеву на должность главы Государственной аудиторской службы.

Совет судей Украины, ознакомившись с его письмом, констатировал, что Аудиторская служба фактически пытается вернуться к своей практике проверок судов, которая уже когда-то существовала, однако со временем была прекращена.

Очевидно, речь идет и о практике КРУ 2011 года.

Ранее Верховный Суд уже дал оценку соответствующим действиям органа, правопреемником которого является Аудиторская служба. Так, в постановлении от 30 января 2020 года по делу 804/902/16 Верховный Суд согласился с позициями судов первой и апелляционной инстанции, признавших противоправными действия Государственной финансовой инспекции в Днепропетровской области по проведению со 2 ноября 2015 года по 14 декабря 2015 года. финансово-хозяйственной деятельности Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда период с 1 июля 2012 года по 31 октября 2015 года.

Верховный Суд пришел к выводам, что полномочиями по осуществлению контроля за использованием бюджетных средств и материальных ресурсов в судах, эффективностью использования бюджетных средств их распорядителями низшего уровня и получателями наделена ГСА Украины.

Следовательно, проверка финансово хозяйственной деятельности органов судебной власти региональными органами Государственной финансовой инспекции не предусмотрена ни вышеупомянутым законом, ни другими нормативно-правовыми актами. Согласно действующему законодательству, проверки финансово хозяйственной деятельности в хозяйственных судах апелляционной инстанции осуществляются Государственной судебной администрацией, через которую финансируются органы судебной власти, а также органами Счетной палаты Украины.

При этом ни одной нормой Аудиторская служба не наделена полномочиями осуществления какого-либо контроля за деятельностью органов судебной власти.

Со своей стороны Государственная аудиторская служба угрожает судам уголовной ответственностью. Пока непонятно, какой позиции в этой истории придерживается Кабмин, поэтому «Судебно-юридическая газета» обратилась с соответствующим запросом к Правительству.

Автор: Наталя Мамченко

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