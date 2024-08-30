Державна аудиторська служба вирішила натиснути за окремі суди, повернувшись до практики КРУ зразка 2011 року

В Аудиторській службі вирішили, що можуть на власний розсуд ревізувати суди і погрожувати кримінальною відповідальністю.

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Свого часу початок 2011 року одначасно с проведенням судової реформи ознаменувався для судів масовими ревізіями Контрольно-ревізійного управління, яке почало перевіряти їх фінансову і господарську діяльність. При цьому КРУ саме виступало стороною у низці спорів, тож, такі ревізії суди розцінили як відкриту спробу тиску. Тоді це переросло у відкритий конфлікт між судами та КРУ, а тодішній керівник КРУ навіть заявив, що «суди заважають управлінню працювати».

З того часу минув не один етап судової реформи, втім, 2024 року під час воєнного стану фактичний правонаступник Управління (після його реорганізації у Держфінінспекцію) - Державна аудиторська служба вирішила, вочевидь, звернутися до «передових» методів колишнього КРУ.

Так, 24 травня 2024 року Державна аудиторська служба видала наказ №108, яким передбачено проведення ревізії «окремих питань фінансово-господарської діяльності апеляційних та місцевих судів різної спеціалізації».

При тому, що головним розпорядником коштів стосовно місцевих та апеляційних судів є ДСА, і перевірки фінансово-господарської діяльності в судах здійснюються Державною судовою адміністрацією України, через яку фінансуються органи судової влади, а також органами Рахункової палати.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Рада суддів України 1 серпня 2024 року засудила дії Державної аудиторської служби, яка в останні місяці почала проявляти увагу до діяльності судів, а також звернулася до Кабінету міністрів та Верховної Ради для реагування на ризики, що можуть вплинути на незалежність судової гілки влади.

Втім, це поки ажніяк не вплинуло на наміри Аудиторської служби.

Судячи із листа голови Державної аудиторської служби Алли Басалаєвої до РСУ і Верховного Суду, ця позиція не зміниться, «оскільки суди є бюджетними установами, то на думку Державної аудиторської служби, суди є підконтрольними органам державного фінансового контролю».

Слід нагадати, що Алла Басалаєва у минулому сама була суддею – у 2012-2018 роках вона здійснювала правосуддя як суддя Дарницького райсуду міста Києва. У 2018-2019 роках вона була членом ЦВК від депутатської групи «Відродження». А у листопаді 2022 року Кабінет міністрів призначив Аллу Басалаєву на посаду голови Державної аудиторської служби.

Рада суддів України, ознайомившись з її листом, констатувала, що Аудиторська служба фактично намагається повернутися до своєї практики перевірок судів, яка вже колись існувала, однак з часом була припинена.

Вочевидь, йдеться і про практику КРУ 2011 року.

Раніше Верховний Суд вже надав оцінку відповідним діям органу, правонаступником якого є Аудиторська служба. Так, у постанові від 30 січня 2020 року по справі 804/902/16 Верховний Суд погодився з позиціями судів першої та апеляційної інстанції, які визнали протиправними дії Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області щодо проведення з 2 листопада 2015 року по 14 грудня 2015 року перевірки фінансово-господарської діяльності Дніпропетровського апеляційного господарського суду за період з 1 липня 2012 року по 31 жовтня 2015 року.

Верховний Суд дійшов висновків, що повноваженнями щодо здійснення контролю за використанням бюджетних коштів і матеріальних ресурсів у судах, ефективністю використання бюджетних коштів їх розпорядниками нижчого рівня та одержувачами наділена ДСА України.

Відтак, перевірка фінансово-господарської діяльності органів судової влади регіональними органами Державної фінансової інспекції не передбачена ні вищезазначеним законом, ні іншими нормативно-правовими актами. Згідно з чинним законодавством, перевірки фінансово-господарської діяльності в господарських судах апеляційної інстанції здійснюються Державною судовою адміністрацією, через яку фінансуються органи судової влади, а також органами Рахункової палати України.

При цьому жодною нормою Аудиторську службу не наділено повноваженнями здійснення будь-якого контролю за діяльністю органів судової влади.

Зі свого боку, Державна аудиторська служба погрожує судам кримінальною відповідальністю. Поки незрозуміло, якої позиції у цій історії притримується Кабмін, тож, «Судово-юридична газета» звернулася із відповідним запитом до Уряду.

Автор: Наталя Мамченко

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