Государственная аудиторская служба пытается давить на суды и угрожает Совету судей Украины – Совет судей

Совет судей Украина обратился в Кабинет министров и Верховную Раду с уведомлением о незаконных действиях Государственной аудиторской службы.

Источник фото: Совет судей

Совет судей Украины 1 августа 2024 года осудил действия Государственной аудиторской службы, которая в последние месяцы начала проявлять внимание к деятельности судов, особенно к их расходам на оплату труда, а также обратилась в Кабинет министров и Верховную Раду для реагирования на риски, которые могут повлиять на независимость судебной ветви власти.

Как сообщил председатель Совета судей Богдан Монич, 24 мая 2024 года Государственная аудиторская служба издала приказ № 108, которым предусмотрено проведение ревизии за период с 1 января 2022 года по 31 июля 2024 года отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности апелляционных и местных судов различной специализации.

Согласно приказу Государственной аудиторской службы, 15 июля началась ревизия в Пятом апелляционном административном суде (Одесса), а с 22 июля в Хозяйственном суде города Киева.

27 августа должна начаться ревизия и в столичном Шестом апелляционном административном суде.

31 июля председатель Государственной аудиторской службы Алла Басалаева направила в Совет судей (а также в Верховный Суд) письмо, в котором сообщила, что на Аудиторскую службу возложены полномочия по контролю за использованием средств, поступающих через механизм поддержки по программе Ukraine Facility (план проведения в ближайшие годы более 200 реформ, согласованных Правительством с ЕС), в том числе и для реформы судебной власти и обеспечения судебной деятельности.

Поскольку суды являются бюджетными учреждениями, то, по мнению Государственной аудиторской службы, суды являются подконтрольными органам государственного финансового контроля.

В связи с этим Алла Басалаева предупредила ССУ о том, что недопущение Аудиторской службы к проведению мероприятий государственного финансового контроля в судах приведет к необходимости информирования ряда европейских структур – Аудиторского Совета Ukraine Facility (будет находиться в Брюсселе), национального координатора Программы и Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), что будет иметь негативные последствия для Украины.

«Государственная аудиторская служба убеждена, что Совет судей Украины будет действовать в интересах страны, в частности, в четком соблюдении требований бюджетного законодательства и прозрачности финансового обеспечения деятельности судов. Кстати, напоминаем, что препятствование деятельности органов государственного финансового контроля, создание искусственных препятствий в их работе является уголовно наказуемым деянием в соответствии со статьей 351-1 Уголовного кодекса», - отметила в письме Алла Басалаева.

В заключение глава Аудиторской службы добавила, что в действиях Аудиторской службы по проверке судов, согласно заключению НАПК, отсутствует конфликт интересов.

Любопытно, что Алла Басалаева в прошлом сама была судьей – в 2012-2018 годах она осуществляла правосудие как судья Дарницкого райсуда города Киева. В 2018-2019 годах она являлась членом Центральной избирательной комиссии от депутатской группы «Возрождение». А в ноябре 2022 года Кабинет министров назначил Аллу Басалаеву на должность главы Государственной аудиторской службы.

Совет судей Украины, ознакомившись с письмом главы Аудиторской службы, констатировал, что Аудиторская служба фактически пытается вернуться к своей практике проверок судов, которая уже когда-то существовала, однако со временем прекратилась.

Так, в решении Совета судей Украины от 9 июня 2016 года № 44 указано, что проведение соответствующих ревизий/проверок органами государственной финансовой инспекции Украины угрожает независимости судов и судей.

С тех пор ревизионные проверки судов по большей части прекратились.

Кроме того, в ССУ отметили, что ранее Верховный Суд уже дал оценку соответствующим действиям органа, правопреемником которого является Аудиторская служба.

Верховный Суд в своем постановлении от 30 января 2020 года в деле № 804/902/16 по административному иску Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда к Государственной финансовой инспекции в Днепропетровской области, согласился с позициями судов первой и апелляционной инстанции, которые признали противоправными действия Государственной финансовой инспекции Днепропетровской области по проведению со 2 ноября 2015 года по 14 декабря 2015 года проверки финансово-хозяйственной деятельности Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда за период с 1 июля 2012 года по 31 октября 2015 года.

Верховный Суд пришел к выводам, что полномочиями по осуществлению контроля над использованием бюджетных средств и материальных ресурсов в судах, эффективностью использования бюджетных средств их распорядителями низшего уровня и получателями наделена Государственная судебная администрация Украины.

Следовательно, проверка финансово хозяйственной деятельности органов судебной власти региональными органами Государственной финансовой инспекции не предусмотрена ни вышеупомянутым законом, ни другими нормативно-правовыми актами.

Согласно действующему законодательству, проверки финансово-хозяйственной деятельности в хозяйственных судах апелляционной инстанции осуществляются Государственной судебной администрацией, через которую финансируются органы судебной власти, а также органами Счетной палаты Украины.

Совет судей также напомнил, что уровень расходов на оплату труда работников аппарата судов крайне низкий даже по сравнению с оплатой труда госслужащих из министерств, государственных агентств, служб и структур, не говоря уже о коммерческих структурах.

Также в ССУ обратили внимание, что Государственная аудиторская служба была создана в 2015 году на базе Государственной финансовой инспекции. Поэтому непонятно, почему в Аудиторской службе снова решили, что ее полномочия распространяются на проверку судов.

Как добавили в ССУ, финансово-ревизионными проверками в судах и органах системы правосудия занимается Счетная палата, которая уже составляла по результатам таких проверок соответствующие отчеты. К примеру, в декабре 2023 года Счетная палата утвердила отчет по проверке бухгалтерских документов и финансовой отчетности апелляционных хозяйственных судов за 2020-2023 годы.

«Ни одной нормой Конституции или нормой Закона "О Кабинете Министров Украины", Кабинет Министров и органы исполнительной власти (в том числе и Государственную аудиторскую службу) не наделены полномочиями осуществления какого-либо контроля над деятельностью органов судебной власти.

Если Кабинет Министров не наделен никакими контрольными функциями в отношении судебной власти, то и Государственная аудиторская служба, которая является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров через Министра финансов и реализует государственную политику в сфере контроля, не может брать на себя такие функции.

В то же время статьей 98 Конституции определено, что контроль от имени Верховной Рады за поступлением средств в Государственный бюджет и их использование, осуществляет Счетная палата», - сообщили в Совете судей.

Также в ССУ намекнули, что создается впечатление, что Аудиторская служба пытается продемонстрировать свою значимость, ведь активность Аудиторской службы удивительным образом совпадает со вступлением в силу 11 августа 2023 года Закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс по устранению противоречий в наказании уголовных правонарушений». Согласно этому закону, статья 351-1 Уголовного кодекса устанавливает уголовную ответственность за невыполнение должностным лицом законных требований не только Счетной палаты, но и органа государственного финансового контроля, то есть Государственной аудиторской службы.

«Государственная аудиторская служба, даже не разобравшись в правовых вопросах, угрожает уголовной ответственностью. Совет судей Украины отметил, что функции Счетной палаты и Госаудитслужбы дублируются. Суды и судебная власть не против подотчетности и прозрачности и того, чтобы осуществлялся контроль использования средств государственного бюджета. Однако наша позиция состоит в том, что Госаудитслужба не имеет права этого делать, а делать это должна Счетная палата. Поэтому я ожидаю адекватной реакции со стороны Кабинета Министров. Надеюсь, что председатель Госаудитслужбы все-таки ознакомится с юридическими позициями, изложенными в решении Совета судей Украины, которые не имеют никакого отношения к конфликту интересов, и что Госаудитслужба будет осуществлять свою деятельность в правовом поле. А то обстоятельство, что отдельные председатели судов допускают к проведению проверок, на самом деле свидетельствует о том, что это может происходить под давлением возможной уголовной ответственности», - сообщил председатель ССУ Богдан Монич.

В итоге Совет судей Украины решил следующее:

1. Считать, что проведение Госаудитслужбой ревизий/проверок финансово-хозяйственной деятельности апелляционных судов (апелляционных общих судов, апелляционных хозяйственных судов, апелляционных административных судов) местных судов (местных общих судов, хозяйственных судов, окружных административных судов) и других, которые содержатся на средства бюджетной программы KПKBK 0501020 "Обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия" не основывается на требованиях Конституции и Законов Украины и, кроме того, содержит риски для независимости судебной ветви власти и давления на суды и судей органами исполнительной власти.

Обратить внимание Государственной аудиторской службы Украины на необходимость недопущения совершения действий, которые могут подвергнуть сомнению независимость судей, в частности, воздержаться от проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности судов.

Обратиться в Кабинет Министров Украины и к Государственной аудиторской службе Украины относительно немедленной отмены в части включения в перечень субъектов контроля апелляционных судов (апелляционных общих судов, апелляционных хозяйственных судов, апелляционных административных судов), местных судов (местных общих судов, хозяйственных судов, окружных административных судов), приказа Государственной аудиторской службы Украины от 24.05.2024 №108 и приказов, которыми внесены изменения в него от 07.06.2024 №116, от 14.06.2024 №120, от 21.06.2024 №129, от 21.06.2024 , от 18.07.2024 №174 и остановки действий, совершенных во исполнение приказа от 24.05.2024 №108.

Обратить внимание на необходимость недопущения совершения в будущем действий, которые могут подвергнуть сомнению независимость судей, воздержаться от проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности судов Украины.

Направить это решение Верховной Раде Украины (для уведомления народных депутатов Украины), Кабинету Министров Украины для реагирования на риски влияния на судебную ветвь власти и необходимого нормативно-правового урегулирования полномочий Счетной палаты, Государственной аудиторской службы Украины с учетом конституционных принципов независимости судов и судей, а именно:

внести изменения в абзац третьего пункта первой части первой статьи 7 Закона Украины "О Счетной палате" путем изложения его в следующей редакции:

"проведение расходов государственного бюджета, включая использование бюджетных средств на обеспечение деятельности Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Конституционного Суда Украины, органов и учреждений судебной власти (Верховного Суда, высших специализированных судов, местных и апелляционных судов, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Национальной школы судей Украины, (государственной судебной администрации и ее территориальных управлений), Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Офиса Генерального прокурора и других органов, непосредственно определенных Конституцией Украины; использование средств государственного бюджета, предоставленных местным бюджетам и фондам общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования; осуществление тайных расходов государственного бюджета».

Автор: Вячеслав Хрипун

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