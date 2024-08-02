Государственная аудиторская служба пытается давить на суды и угрожает Совету судей Украины – Совет судей

Совет судей Украины 1 августа 2024 года осудил действия Государственной аудиторской службы, которая в последние месяцы начала проявлять внимание к деятельности судов, особенно к их расходам на оплату труда, а также обратилась в Кабинет министров и Верховную Раду для реагирования на риски, которые могут повлиять на независимость судебной ветви власти.
Как сообщил председатель Совета судей Богдан Монич, 24 мая 2024 года Государственная аудиторская служба издала приказ № 108, которым предусмотрено проведение ревизии за период с 1 января 2022 года по 31 июля 2024 года отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности апелляционных и местных судов различной специализации.
Согласно приказу Государственной аудиторской службы, 15 июля началась ревизия в Пятом апелляционном административном суде (Одесса), а с 22 июля в Хозяйственном суде города Киева.
27 августа должна начаться ревизия и в столичном Шестом апелляционном административном суде.
31 июля председатель Государственной аудиторской службы Алла Басалаева направила в Совет судей (а также в Верховный Суд) письмо, в котором сообщила, что на Аудиторскую службу возложены полномочия по контролю за использованием средств, поступающих через механизм поддержки по программе Ukraine Facility (план проведения в ближайшие годы более 200 реформ, согласованных Правительством с ЕС), в том числе и для реформы судебной власти и обеспечения судебной деятельности.
Поскольку суды являются бюджетными учреждениями, то, по мнению Государственной аудиторской службы, суды являются подконтрольными органам государственного финансового контроля.
В связи с этим Алла Басалаева предупредила ССУ о том, что недопущение Аудиторской службы к проведению мероприятий государственного финансового контроля в судах приведет к необходимости информирования ряда европейских структур – Аудиторского Совета Ukraine Facility (будет находиться в Брюсселе), национального координатора Программы и Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), что будет иметь негативные последствия для Украины.
«Государственная аудиторская служба убеждена, что Совет судей Украины будет действовать в интересах страны, в частности, в четком соблюдении требований бюджетного законодательства и прозрачности финансового обеспечения деятельности судов. Кстати, напоминаем, что препятствование деятельности органов государственного финансового контроля, создание искусственных препятствий в их работе является уголовно наказуемым деянием в соответствии со статьей 351-1 Уголовного кодекса», - отметила в письме Алла Басалаева.
В заключение глава Аудиторской службы добавила, что в действиях Аудиторской службы по проверке судов, согласно заключению НАПК, отсутствует конфликт интересов.
Любопытно, что Алла Басалаева в прошлом сама была судьей – в 2012-2018 годах она осуществляла правосудие как судья Дарницкого райсуда города Киева. В 2018-2019 годах она являлась членом Центральной избирательной комиссии от депутатской группы «Возрождение». А в ноябре 2022 года Кабинет министров назначил Аллу Басалаеву на должность главы Государственной аудиторской службы.
Совет судей Украины, ознакомившись с письмом главы Аудиторской службы, констатировал, что Аудиторская служба фактически пытается вернуться к своей практике проверок судов, которая уже когда-то существовала, однако со временем прекратилась.
Так, в решении Совета судей Украины от 9 июня 2016 года № 44 указано, что проведение соответствующих ревизий/проверок органами государственной финансовой инспекции Украины угрожает независимости судов и судей.
С тех пор ревизионные проверки судов по большей части прекратились.
Кроме того, в ССУ отметили, что ранее Верховный Суд уже дал оценку соответствующим действиям органа, правопреемником которого является Аудиторская служба.
Верховный Суд в своем постановлении от 30 января 2020 года в деле № 804/902/16 по административному иску Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда к Государственной финансовой инспекции в Днепропетровской области, согласился с позициями судов первой и апелляционной инстанции, которые признали противоправными действия Государственной финансовой инспекции Днепропетровской области по проведению со 2 ноября 2015 года по 14 декабря 2015 года проверки финансово-хозяйственной деятельности Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда за период с 1 июля 2012 года по 31 октября 2015 года.
Верховный Суд пришел к выводам, что полномочиями по осуществлению контроля над использованием бюджетных средств и материальных ресурсов в судах, эффективностью использования бюджетных средств их распорядителями низшего уровня и получателями наделена Государственная судебная администрация Украины.
Следовательно, проверка финансово хозяйственной деятельности органов судебной власти региональными органами Государственной финансовой инспекции не предусмотрена ни вышеупомянутым законом, ни другими нормативно-правовыми актами.
Согласно действующему законодательству, проверки финансово-хозяйственной деятельности в хозяйственных судах апелляционной инстанции осуществляются Государственной судебной администрацией, через которую финансируются органы судебной власти, а также органами Счетной палаты Украины.
Совет судей также напомнил, что уровень расходов на оплату труда работников аппарата судов крайне низкий даже по сравнению с оплатой труда госслужащих из министерств, государственных агентств, служб и структур, не говоря уже о коммерческих структурах.
Также в ССУ обратили внимание, что Государственная аудиторская служба была создана в 2015 году на базе Государственной финансовой инспекции. Поэтому непонятно, почему в Аудиторской службе снова решили, что ее полномочия распространяются на проверку судов.
Как добавили в ССУ, финансово-ревизионными проверками в судах и органах системы правосудия занимается Счетная палата, которая уже составляла по результатам таких проверок соответствующие отчеты. К примеру, в декабре 2023 года Счетная палата утвердила отчет по проверке бухгалтерских документов и финансовой отчетности апелляционных хозяйственных судов за 2020-2023 годы.
«Ни одной нормой Конституции или нормой Закона "О Кабинете Министров Украины", Кабинет Министров и органы исполнительной власти (в том числе и Государственную аудиторскую службу) не наделены полномочиями осуществления какого-либо контроля над деятельностью органов судебной власти.
Если Кабинет Министров не наделен никакими контрольными функциями в отношении судебной власти, то и Государственная аудиторская служба, которая является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров через Министра финансов и реализует государственную политику в сфере контроля, не может брать на себя такие функции.
В то же время статьей 98 Конституции определено, что контроль от имени Верховной Рады за поступлением средств в Государственный бюджет и их использование, осуществляет Счетная палата», - сообщили в Совете судей.
Также в ССУ намекнули, что создается впечатление, что Аудиторская служба пытается продемонстрировать свою значимость, ведь активность Аудиторской службы удивительным образом совпадает со вступлением в силу 11 августа 2023 года Закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс по устранению противоречий в наказании уголовных правонарушений». Согласно этому закону, статья 351-1 Уголовного кодекса устанавливает уголовную ответственность за невыполнение должностным лицом законных требований не только Счетной палаты, но и органа государственного финансового контроля, то есть Государственной аудиторской службы.
«Государственная аудиторская служба, даже не разобравшись в правовых вопросах, угрожает уголовной ответственностью. Совет судей Украины отметил, что функции Счетной палаты и Госаудитслужбы дублируются. Суды и судебная власть не против подотчетности и прозрачности и того, чтобы осуществлялся контроль использования средств государственного бюджета. Однако наша позиция состоит в том, что Госаудитслужба не имеет права этого делать, а делать это должна Счетная палата. Поэтому я ожидаю адекватной реакции со стороны Кабинета Министров. Надеюсь, что председатель Госаудитслужбы все-таки ознакомится с юридическими позициями, изложенными в решении Совета судей Украины, которые не имеют никакого отношения к конфликту интересов, и что Госаудитслужба будет осуществлять свою деятельность в правовом поле. А то обстоятельство, что отдельные председатели судов допускают к проведению проверок, на самом деле свидетельствует о том, что это может происходить под давлением возможной уголовной ответственности», - сообщил председатель ССУ Богдан Монич.
В итоге Совет судей Украины решил следующее:
1. Считать, что проведение Госаудитслужбой ревизий/проверок финансово-хозяйственной деятельности апелляционных судов (апелляционных общих судов, апелляционных хозяйственных судов, апелляционных административных судов) местных судов (местных общих судов, хозяйственных судов, окружных административных судов) и других, которые содержатся на средства бюджетной программы KПKBK 0501020 "Обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия" не основывается на требованиях Конституции и Законов Украины и, кроме того, содержит риски для независимости судебной ветви власти и давления на суды и судей органами исполнительной власти.
Обратить внимание на необходимость недопущения совершения в будущем действий, которые могут подвергнуть сомнению независимость судей, воздержаться от проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности судов Украины.
внести изменения в абзац третьего пункта первой части первой статьи 7 Закона Украины "О Счетной палате" путем изложения его в следующей редакции:
"проведение расходов государственного бюджета, включая использование бюджетных средств на обеспечение деятельности Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Конституционного Суда Украины, органов и учреждений судебной власти (Верховного Суда, высших специализированных судов, местных и апелляционных судов, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Национальной школы судей Украины, (государственной судебной администрации и ее территориальных управлений), Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Офиса Генерального прокурора и других органов, непосредственно определенных Конституцией Украины; использование средств государственного бюджета, предоставленных местным бюджетам и фондам общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования; осуществление тайных расходов государственного бюджета».
Автор: Вячеслав Хрипун
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.