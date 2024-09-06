Кабмін розширив повноваження Держаудитслужби для боротьби із шахрайством з коштами ЄС

Кабінет Міністрів розширив повноваження Держаудитслужби для боротьби із шахрайством з коштами Європейського Союзу. Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Урядом прийнято постанову «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43 і від 25 жовтня 2017 р. № 1110».
Таким чином врегульовується питання координації боротьби із шахрайством з коштами Європейського Союзу, а також удосконалюється механізм міжвідомчої взаємодії Держаудитслужби.
Мова йде про організацію роботи Держаудитслужби як Служби координації боротьби із шахрайством для організації взаємодії з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF).
Так, змінами до Положення про Держаудитслужбу передбачено:
Окрім того, Порядок реалізації механізму міжвідомчої взаємодії доповнено повноваженнями Служби координації боротьби із шахрайством, як-от:
Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Державна аудиторська служба шляхом проведення ревізій діяльності вирішила натиснути за окремі суди, повернувшись до практики Контрольно-ревізійного управління зразка 2011 року.
Рада суддів України 1 серпня засудила такі дії Держаудитслужби, яка в останні місяці почала проявляти увагу до діяльності судів, а також звернулася до Кабміну та Верховної Ради для реагування на ризики, що можуть вплинути на незалежність судової гілки влади.
Рахункова палата у відповіді на запит «Судово-юридичної газети» повідомила, що Рахунковій палаті невідомі підстави проведення, перелік судів і дати проведення зазначених ревізій.
Також ми писали, що одне зі звернень стосовно порушення незалежності судів при здійсненні Держаудитслужбою ревізій знаходиться на розгляді у голови ВРП Григорія Усика з липня, інше ВРП адресувала Раді суддів України.
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