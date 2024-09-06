Кабмін розширив повноваження Держаудитслужби для боротьби із шахрайством з коштами ЄС

Зміни до Положення про Держаудитслужбу передбачають розширення її повноважень у розгляді звернень, наданні роз’яснень і боротьбі із шахрайством, корупцією та іншими порушеннями, що негативно впливають на фінансові інтереси ЄС.

Кабінет Міністрів розширив повноваження Держаудитслужби для боротьби із шахрайством з коштами Європейського Союзу. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Урядом прийнято постанову «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43 і від 25 жовтня 2017 р. № 1110».

Таким чином врегульовується питання координації боротьби із шахрайством з коштами Європейського Союзу, а також удосконалюється механізм міжвідомчої взаємодії Держаудитслужби.

Мова йде про організацію роботи Держаудитслужби як Служби координації боротьби із шахрайством для організації взаємодії з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF).

Так, змінами до Положення про Держаудитслужбу передбачено:

уповноважити Держаудитслужбу на здійснення функції Служби координації боротьби із шахрайством;

розширити повноваження відомства щодо розгляду звернень (заяв, скарг тощо) та надання роз’яснень з питань боротьби із шахрайством з коштами ЄС, корупцією та будь-якими іншими порушеннями, що негативно впливають на фінансові інтереси ЄС.

Окрім того, Порядок реалізації механізму міжвідомчої взаємодії доповнено повноваженнями Служби координації боротьби із шахрайством, як-от:

керівництво розробкою та реалізацією Національної стратегії для захисту фінансових інтересів ЄС із попереднім оцінюванням ризиків;

розробка пропозицій до інших відповідних законодавчих та нормативно-правових актів;

сприяння проведенню адміністративних розслідувань (перевірок на місцях та інспектувань) OLAF.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Державна аудиторська служба шляхом проведення ревізій діяльності вирішила натиснути за окремі суди, повернувшись до практики Контрольно-ревізійного управління зразка 2011 року.

Рада суддів України 1 серпня засудила такі дії Держаудитслужби, яка в останні місяці почала проявляти увагу до діяльності судів, а також звернулася до Кабміну та Верховної Ради для реагування на ризики, що можуть вплинути на незалежність судової гілки влади.

Рахункова палата у відповіді на запит «Судово-юридичної газети» повідомила, що Рахунковій палаті невідомі підстави проведення, перелік судів і дати проведення зазначених ревізій.

Також ми писали, що одне зі звернень стосовно порушення незалежності судів при здійсненні Держаудитслужбою ревізій знаходиться на розгляді у голови ВРП Григорія Усика з липня, інше ВРП адресувала Раді суддів України.

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