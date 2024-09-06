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Шапка-вушанка залишається – Кабмін опублікував постанову про зміни в уніформі поліцейських

17:15, 6 вересня 2024
Стало відомо, як зміниться уніформа поліцейських, і чи станеться щось з шапкою-вушанкою.
Шапка-вушанка залишається – Кабмін опублікував постанову про зміни в уніформі поліцейських
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Кабмін опублікував постанову про зміни до опису і зразків предметів однострою поліцейських від 3 вересня 2024 р. №1016.

А саме, зміни вносяться до постанови Кабміну від 30 вересня 2015 р. № 823 «Про однострій поліцейських».

Судячи з них, зимовий головний убір – шапка-вушанка – залишається.

Слід зауважити, що шапка-вушанка для вищого складу поліції відрізняється тим, що її ковпак робиться з натуральної шкіри, а напотиличник з навушниками – із натурального хутра чорного кольору. Разом з тим, для звичайних поліцейських ковпак шапки робиться із синтетичної тканини, а напотиличник з навушниками – із штучного хутра.

Разом з тим, новою постановою Кабміну змінюється розділ «Шапка» (звичайна). Так, якщо зараз ковпак та напотиличник має вироблятися із трикотажного начісного полотна типу «фліс», то тепер це просто шапка з двох шарів трикотажного полотна.

Також змінюється вигляд і характеристики шапки-маски, берету, напівкомбінезону, маскувального зимового костюму, плащу-накидки, термобілизни тощо.

Видача предметів однострою поліцейських за новим описом і зразками буде здійснюватися після закінчення строків носіння раніше виданого однострою, крім випадків заміни втрачених чи пошкоджених предметів однострою, визначених Міністерством внутрішніх справ

Нижче наводимо постанову про новий вигляд уніформи.

Автор: Наталя Мамченко

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