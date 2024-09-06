Депутату Нестору Шуфричу продовжили строк тримання під вартою

Підозрюваний у держзраді Нестора Шуфрич перебуватиме під вартою ще 60 діб.

фото з відкритих джерел

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Печерський районний суд Києва продовжив народному депутату Нестору Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Шуфрича триматимуть під вартою до 4 листопада включно, без можливості внесення застави.

Нагадаємо, що Шуфрича підозрюють у державній зраді.

Також йому додатково було повідомлено про підозру у фінансуванні росгвардії у Криму.

У минулому році суд обрав Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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