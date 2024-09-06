Ймовірний розстріл трьох українських військовополонених: правоохоронці розпочали розслідування

Троє військовослужбовців здались, встали на коліна та тримали руки за головою, а після цього окупанти по ним відкрили вогонь.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом можливого розстрілу окупантами трьох українських військовополонених у Покровському районі на Донеччині. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За попередніми даними, опівдні 27 серпня росіяни за допомогою БПЛА атакували одну з позицій ЗСУ в Покровському районі. Від скинутого на укриття українських захисників боєприпасу виникла пожежа.

Як кажуть правоохоронці, окупанти обійшли палаючу позицію з трьох боків та під час подальшого боєзіткнення один з чотирьох військових ЗСУ отримав тяжке поранення. Його побратими, перебуваючи в оточенні, були вимушені здатись в полон.

«Військовослужбовці вийшли з пошкодженого укриття і встали на коліна, тримаючи руки за головою. У цей час російські штурмовики відкрили по них вогонь на ураження. Стосовно подальшої долі пораненого дані уточнюються», – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

«Наразі здійснюється розслідування за фактами можливої страти 73 наших військовополонених російськими військовими. Ми фіксуємо все більше таких випадків – коли агресор демонстративно нехтує нормами міжнародного гуманітарного права», – наголосив генпрокурор Андрій Костін.

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