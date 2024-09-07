Кабмін пропонує приймати на службу до ГУР іноземців та осіб без громадянства

Уряд схвалив законопроект, за яким на військову службу до розвідки Міністерства оборони можуть бути прийняті іноземці та особи без громадянства.

Кабмін 6 вересня схвалив законопроект, за яким на військову службу до розвідувального органу Міністерства оборони України можуть бути прийняті іноземці та особи без громадянства до закінчення воєнного стану.

Йдеться про зміни до деяких законів України щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України.

Серед іншого пропонується внести зміни до Закону «Про розвідку», якими передбачається, що на військову службу до розвідувального органу Міністерства оборони України можуть бути прийняті іноземці та особи без громадянства до закінчення в державі особливого періоду (без дотримання вимоги, передбаченої пунктом 2 частини другої статті 31 Закону «Про розвідку»).

Також законопроектом пропонується внести зміни до Закону «Про військовий обовʼязок і військову службу», якими визначити можливість комплектування посад офіцерського складу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України іноземцями та особами без громадянства.

Крім того, пропонується внести зміни до Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», якими встановити, що вʼїзд в Україну та виїзд з України іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії, здійснюється за паспортним документом та військово-обліковим документом (службовим посвідченням), форму, порядок оформлення (створення) та видачі яких визначається відповідно Міноборони та МВС.

Автор: Наталя Мамченко

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