У Комітеті правової політики не полишають ідеї створити військові суди, хоча невідомо, де взяти під них бюджет

Фінансово-економічне обґрунтування під ідею створити військові суди поки невідоме.

У Комітеті Верховної Ради з питань правової політики вчергове обговорили концепт можливого формування системи військових судів в Україні.

Ідею презентували окремі судді Верховного Суду, науковець та генерал-майор юстиції у відставці Павло Богуцький, а також начальник юруправління Нацгвардії Дмитро Щетинін.

«Ще є багато питань, але проблематика безумовно актуальна і потребує вжиття реальних та ефективних заходів» - зазначив голова Комітету Денис Маслов.

Вочевидь, одним з питань є те, де взяти кошти під створення цієї системи в умовах недофінансування діючих судів і в цілому незакритих питань стосовно бюджету як поточного, так і наступного року. З урахуванням завантаженості ВККС, також виникає питання, хто і коли буде проводити конкурс на посади у такі суди.

Нагадаємо, раніше голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас повідомив, що крім законопроектів про запровадження Військової поліції (№6569-д і та супровідний 6570-д), також обговорюється створення військових судів, і в цьому напрямку запланована робота з Верховним Судом, ВРП, та із колегами з парламентського Комітету з питань правової політики.

«Сьогодні потребує обговорення ініціатива, щоб судді, які розглядають справи військовослужбовців, мали необхідні спеціальні знання в цій галузі», - сказав народний депутат.

Втім, судді і зараз розглядають справи стосовно військовослужбовців, у тому числі, кримінальні провадження стосовно СЗЧ, непокори тощо, і з огляду на те, що чимало рішень залишається у силі після перегляду справ Верховним Судом, сумнівів у кваліфікації таких суддів не виникає.

Нагадаємо, що військові суди в Україні вже існували і були ліквідовані відповідно до Закону від 7 липня 2010 року «Про судоустрій і статус суддів». З тих пір час від часу з’являються ініціативи стосовно їх відновлення.

Автор: Наталя Мамченко

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