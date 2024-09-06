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У Telegram заявили, що не змінювали своїх правил щодо модерації приватних чатів

14:12, 6 вересня 2024
Адміністрація Telegram, як і раніше, не модерує приватні чати користувачів.
У Telegram заявили, що не змінювали своїх правил щодо модерації приватних чатів
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Представники Telegram спростували інформацію про те, що месенджер змінював політику модерації щодо приватних чатів після затримання засновника месенджера Павла Дурова. Телеграм не скасовував приватність чатів.

У повідомленні Телеграм зазначено, що всі чати та групові чати є приватними для учасників.

"Приватні чати залишаються приватними. Будь-який може перевірити наш код і побачити, що жодних змін не було", - йдеться у повідомленні.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Телеграм розпочне модерацію приватних чатів нібито  після скандального арешту Павла Дурова.

Нагадаємо, 24 серпня засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Дурову було пред’явлено обвинувачення у 12 злочинах, пов'язаних із адмініструванням Telegram. 

28 серпня, засновника Telegram Павла Дурова звільнили з-під варти у Парижі.

Павлу Дурову призначили заставу в €5 мільйонів і заборонили виїзд з Франції.

Дуров після арешту повідомив, що вживе заходів для боротьби зі злочинцями.

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