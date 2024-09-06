В Telegram заявили, что не меняли своих правил относительно модерации приватных чатов

Администрация Telegram по-прежнему не модерирует приватные чаты пользователей.

Представители Telegram опровергли информацию о том, что мессенджер менял политику модерации в отношении приватных чатов после задержания основателя мессенджера Павла Дурова. Телеграм не отменял приватность чатов.

В сообщении Телеграм указано, что все чаты и групповые чаты являются приватными для их участников.

"Приватные чаты остаются приватными. Любой может проверить наш код и увидеть, что никаких изменений не было", - сказано в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что Телеграм приступит к модерации приватных чатов якобы после скандального ареста Павла Дурова.

Напомним, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.

Дурову было предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

28 августа Дурова освободили из-под стражи в Париже.

Павлу Дурову назначили залог в 5 миллионов евро и запретили выезд из Франции.

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