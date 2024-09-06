Закон о декриминализации дезертирства и самовольного оставления части, совершенных впервые, вступит в силу 7 сентября

Однако для того, чтобы лицо не попало в тюрьму, установлен ряд условий.

В официальном печатном издании Верховной Рады – газете «Голос Украины» опубликован Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины и другие законы Украины по совершенствованию уголовной ответственности за преступления против установленного порядка несения или прохождения военной службы во время действия военного положения № 3902-IX.

Этот акт декриминализирует дезертирство и самовольное оставление части, если это произошло впервые.

Закон вступает в силу дня, следующего за днем ​​его опубликования. То есть, 7 сентября.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 20 августа приняла закон, согласно которому военнослужащие, совершившие дезертирство или самовольное покидание места службы (СЗЧ) получат возможность не сесть в тюрьму в случае добровольного возвращения на службу (законопроект 11322).

Условия освобождения от уголовной ответственности

Новая часть 5 статьи 401 Уголовного кодекса будет выглядеть следующим образом.

Лицо, которое во время действия военного положения впервые совершило уголовное правонарушение, предусмотренное статьями 407 (самовольное оставление воинской части или места службы), 408 (дезертирство), может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно добровольно обратилось с ходатайством к следователю, прокурору, суду о намерении вернуться к этой или другой воинской части или места службы для продолжения прохождения воинской службы и при наличии письменного согласия командира (начальника) воинской части (учреждения) на продолжение прохождения таким лицом воинской службы.

Таким образом, необходима совокупность условий – преступление совершено впервые, лицо добровольно обратилось с ходатайством, командир или начальник письменно согласовал это.

В то же время, как отмечало Главное юридическое управление Верховной Рады, в основе решения суда об освобождении лица от уголовной ответственности предполагается возложить решение и действия третьих лиц. То есть вводится зависимость вопроса освобождения от письменного согласия командира на продолжение прохождения лицом военной службы.

Также не определены критерии, которыми должен руководствоваться командир при предоставлении согласия.

В УПК ч. 2 статьи 286 и ч. 1 ст. 287 дополнили нормами, согласно которым в случае наличия основания для освобождения от уголовной ответственности, предусмотренной ч. 5 статьи 401 УК, прокурор или суд должен также получить письменное согласие командира (начальника) воинской части (учреждения) о возможности продления прохождения воинской службы таким подозреваемым или обвиняемым.

К ч. 3 статьи 288 УПК добавили норму, согласно которой в случае закрытия судом уголовного производства и освобождения подозреваемого, обвиняемого от уголовной ответственности в порядке, предусмотренном ч. 5 статьи 401 УК, суд своим определением обязывает после вступления такого решения в законную силу безотлагательно восстановить уволенное лицо на военной службе и освобожденное лицо не позднее 72 часов обязывает прибыть в соответствующую воинскую часть или место службы для продолжения прохождения военной службы.

Отмена содержания под стражей в обмен на службу

Новый закон вносит изменения в статью 616 УПК, которая будет регулировать отмену меры пресечения для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период и/или военной службы по контракту лиц рядового, сержантского и старшинского и офицерского состава или изменение меры пресечения с других оснований.

Согласно новой редакции статьи 616 УПК во время военного положения подозреваемый, обвиняемый, который во время досудебного расследования или судебного разбирательства содержится под стражей, кроме подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины, умышленного убийства двух или более лиц или совершенного с особой жестокостью, или сопряженного с изнасилованием или сексуальным насилием, или особо тяжких коррупционных уголовных правонарушений или в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 152-156-1, 258-258-6, частью четвертой статьи 286-1, статьей 348 КК, а также подозреваемый, обвиняемый, которые согласно подпункту 1 пункта 3 примечания к статье 368 Уголовного кодекса Украины на момент совершения уголовного правонарушения занимали особо ответственное положение, имеет право обратиться к прокурору с ходатайством об инициировании перед следственным судьей или судом вопроса об отмене этой меры пресечения для продления и/или прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период и/или военной службы по контракту лиц рядового, сержантского и старшинского и офицерского состава.

По результатам рассмотрения ходатайства прокурор имеет право обратиться к следственному судье или суду, рассматривающему уголовное производство, с ходатайством об отмене этому лицу меры пресечения в виде содержания под стражей для продления и/или прохождения военной службы по призыву во время мобилизации на особый период.

Впрочем, если буквально читать новую редакцию ч. 1 статьи 616 УПК, получается, что подозреваемый, обвиняемый, согласно подпункту 1 пункта 3 примечания к статье 368 УК на момент совершения уголовного правонарушения занимали особо ответственное положение, вправе обратиться к прокурору об инициировании перед следственным судьей или судом вопроса об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей для прохождения военной службы.

Среди таких лиц – министры и заместители министров, председатель и государственный уполномоченный АМКУ, народные депутаты, судьи Верховного Суда, судьи высших специализированных судов и другие.

Также изменениями предусмотрено, что следственный судья или суд, рассматривающий уголовное производство, рассматривает ходатайство об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей для продления и/или прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период и/или военной службы по контракту лиц рядового, сержантского и старшинского и офицерского состава безотлагательно.

При наличии достаточных оснований следственный судья или суд имеет право отменить меру пресечения в виде содержания под стражей для дальнейшего продления и/или прохождения подозреваемым, обвиняемым военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период и/или военной службы по контракту лиц рядового, сержантского и старшинского и офицерского состава

Подозреваемый, обвиняемый, к которому применена другая мера пресечения, чем мера пресечения в виде содержания под стражей, вправе обратиться к прокурору с ходатайством об инициировании перед следственным судьей или судом вопроса об отмене соответствующей меры пресечения для прохождения военной службы по призыву во , на особый период и/или военной службы по контракту лиц рядового, сержантского и старшинского и офицерского состава.

Детальнее о новом законе можно прочитать в материале «Судебно-юридической газеты».

Автор: Наталья Мамченко

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