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Будут судить экс-начальника курса Академии сухопутных войск во Львове, который избивал и унижал курсантов

14:10, 6 сентября 2024
Установлено, что офицер почти два года избивал и унижал курсантов, пытаясь «научить» их дисциплине и порядку.
Будут судить экс-начальника курса Академии сухопутных войск во Львове, который избивал и унижал курсантов
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Будут судить бывшего начальника учебного курса одного из факультетов Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове, который избивал и унижал курсантов. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В ДБР напомнили, что объявили ему подозрение в июне этого года.

Установлено, что офицер почти два года избивал и унижал курсантов, пытаясь «научить» их дисциплине и порядку. Это происходило на территории академии во Львове и в казармах в одном из сел области.

«Наставник» так запугал курсантов, что те молча терпели все издевательства и не рассказывали о них ни родителям, ни психологу, — указали в Бюро.

О «воспитательных методах» стало известно только в марте этого года после того, как один из курсантов, который был свидетелем произвола преподавателя, пожаловался в следственную комиссию Верховной Рады. После этого было зарегистрировано уголовное производство.

«Следствием было доказано применение силы в отношении девяти курсантов, которых преподаватель избивал по голове и в другие части тела. Он бил не только руками, но и прикладом оружия и ремнем. Недовольство офицера могли вызвать небрежно составленные вещи, ошибки в журнале или то, что курсант медленно заполняет документы или выдает оружие. Одного из курсантов он заставил есть сигареты перед всем курсом, потому что из-за курения опоздал на построение», — говорится в сообщении.

По ходатайству ДБР суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с возможностью залога. Фигурант уплатил сумму залога – 908,4 тыс. грн.

Офицер обвиняется в применении военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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