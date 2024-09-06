Налоговая объяснила, как получить выписку из реестра страхователей

Налоговики объясняют, что запрос о получении выписки из реестра страхователей может подаваться в Е-кабинете в режиме «Заявления, запросы для получения информации».

Налоговая служба в Ивано-Франковской области объясняет, как получить выписку из реестра страхователей.

Отмечается, что для получения документального подтверждения информации, имеющейся в реестре страхователей, плательщик единого взноса может направить в контролирующий орган запрос о получении выписки из реестра страхователей по форме, утвержденной приказом Минфина от 21.07.2017 №651.

Запрос о получении выписки из реестра страхователей подается одним из следующих способов:

лично плательщиком ЕВ и/или застрахованным лицом или уполномоченным на это лицом в территориальный орган ГНС по основному месту учета плательщика ЕВ или в другой контролирующий орган;

направляется по почте в контролирующий орган по основному месту учета плательщика ЕВ или в другой контролирующий орган;

в электронной форме средствами электронной связи (в частной части Электронного кабинета в режиме «Заявления, запросы для получения информации» реализована возможность направить запрос о получении выписки из реестра страхователей по форме №1-ЗРС через информационно-коммуникационную систему и получить выписку из реестра страхователей (по ФЛП или физическому лицу, осуществляющему независимую профессиональную деятельность) по форме №2-ВРС, или справку из реестра страхователей по форме №1-ДРС (режим «Просмотр отчетности» частной части Электронного кабинета).

Все разделы запроса подлежат заполнению, запрос подписывается заявителем с указанием даты.

По запросу контролирующий орган предоставляет безвозмездно в течение двух рабочих дней, следующих за днем ​​получения запроса, выписку из реестра страхователей или справку об отсутствии сведений в реестре страхователей.

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