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Кабмин включил Национальное антикоррупционное бюро в постановление о порядке перерасчета пенсий

13:46, 6 сентября 2024
НАБУ включили в перечень органов, которым после принятия решения о перерасчете пенсий Пенсионный фонд Украины направляет соответствующее уведомление.
Кабмин включил Национальное антикоррупционное бюро в постановление о порядке перерасчета пенсий
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Кабмин опубликовал постановление, внесшее изменения в пункт 2 Порядка проведения перерасчета пенсий, назначенных в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» от 3 сентября 2024 г. №1009.

А именно пункт 2 после слов «разведывательным органам» дополнили словами «Национальному антикоррупционному бюро».

Напомним, согласно п. 2 Порядка Пенсионный фонд Украины после принятия Кабинетом Министров решения о перерасчете пенсий и получении соответствующего уведомления от Минсоцполитики сообщает своим главным управлением об основаниях для проведения перерасчета пенсий и о необходимости подготовки списков лиц, пенсии которых подлежат перерасчету, и направляет соответствующее информацию Минобороны, МВД, Национальной полиции, Минюста, Мининфраструктуры, СБУ, разведывательным органам, ГФС, Управлению государственной охраны, Администрации Госспецсвязи, Администрации Госпогранслужбы, ГСЧС, Службе судебной охраны. Теперь такая информация также будет отправляться в НАБУ.

Далее главные управления Пенсионного фонда в десятидневный срок с момента поступления указанного сообщения составляют списки и представляют их органам, которые уполномочены решениями руководителей государственных органов выдавать справки о размере денежного довольствия для перерасчета пенсии.

На основании списков уполномоченные органы готовят справки о размере денежного довольствия, учитываемого для перерасчета пенсий, для каждого лица, указанного в списке, и в месячный срок представляют их главным управлением Пенсионного фонда Украины.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос 5 сентября приветствовал Высший антикоррупционный суд с пятой годовщиной процессуальной деятельности, хотя сделал это в несколько специфической манере.

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Автор: Наталья Мамченко

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