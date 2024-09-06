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Кабмін включив Національне антикорупційне бюро до постанови про порядок перерахунку пенсій

13:46, 6 вересня 2024
НАБУ включили до переліку органів, яким після прийняття рішення щодо перерахунку пенсій Пенсійний фонд України надсилає відповідне повідомлення.
Кабмін включив Національне антикорупційне бюро до постанови про порядок перерахунку пенсій
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Кабмін опублікував постанову, якою вніс зміни до пункту 2 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 3 вересня 2024 р. №1009.

А саме пункт 2 після слів «розвідувальним органам» доповнили словами «Національному антикорупційному бюро».

Нагадаємо, відповідно до п. 2 Порядку Пенсійний фонд України після прийняття Кабінетом Міністрів рішення щодо перерахунку пенсій та отримання відповідного повідомлення від Мінсоцполітики повідомляє своїм головним управлінням про підстави для проведення перерахунку пенсій та про необхідність підготовки списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку, та надсилає відповідну інформацію Міноборони, МВС, Національній поліції, Мін’юсту, Мінінфраструктури, СБУ, розвідувальним органам, ДФС, Управлінню державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, Адміністрації Держприкордонслужби, ДСНС, Службі судової охорони. Тепер така інформація також буде надсилатися до НАБУ.

Далі головні управління Пенсійного фонду у десятиденний строк з моменту надходження зазначеного повідомлення складають списки та подають їх органам, які уповноважені рішеннями керівників державних органів видавати довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії.

На підставі списків уповноважені органи готують довідки про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій, для кожної особи, зазначеної в списку, та у місячний строк подають їх головним управлінням Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос 5 вересня привітав Вищий антикорупційний суд з п’ятою річницею процесуальної діяльності, хоча зробив це у дещо специфічній манері.

Під час конференції «5 років ВАКС: від ідеї до спроможності», очільник НАБУ побажав суду більше обвинувальних вироків та менше виправдувальних.

Автор: Наталя Мамченко

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