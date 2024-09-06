Єврокомісія виділить Україні €40 мільйонів на ремонт енергооб’єктів

ЄС посилює гуманітарну допомогу через наближення зими.

Європейська комісія виділить новий пакет гуманітарної допомоги Києву у розмірі 40 мільйонів євро на ремонт енергетичної інфраструктури перед зимою. Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«росія невпинно атакує енергетичну інфраструктуру України. Температура незабаром знизиться, тому ми посилюємо нашу гуманітарну допомогу українцям, які її потребують. З новим пакетом на 40 мільйонів євро (44,43 млн доларів, - ред.) на ремонтні роботи, електрику, опалення та житло», - написала вона.

З цих коштів €35 мільйонів підуть на гуманітарні проєкти в Україні, а ще €5 мільйонів — на підтримку українських біженців та приймаючих їх громад у Молдові.

Єврокомісія хоче допомогти Україні підготуватися до морозних зимових місяців. Гроші підуть на ремонти пошкоджених будівель, забезпечення електроенергією та опаленням, а також на притулок тим, хто цього найбільше потребує.

У Молдові кошти спрямують на допомогу найбільш уразливим біженцям, щоб захистити їх і надати доступ до основних послуг, а також підвищити готовність до додаткових потоків мігрантів.

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