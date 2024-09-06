В Черкаській області 27-річний чоловік погрожував сусідам гранатою

До нього застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобово домашнього арешту.

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На Черкащині 27-річний чоловік погрожував сусідам гранатою. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Так, жителю Христинівської територіальної громади повідомлено про підозру за фактом незаконного поводження з бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що 27-річний чоловік незаконно зберігав гранату Ф-1 за місцем свого проживання. Під час сварки з односельцями, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, почав погрожувати бойовим припасом сусідам, після чого втік у невідомому напрямку.

Зловмисника затримано працівниками поліції. До нього застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобово домашнього арешту.

У разі доведення вини правопорушнику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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