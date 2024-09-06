Депутати подали проект про заходи безпеки, яким пропонують заборонити вигулювати собак на території шкіл

Також встановлюється, що доступ осіб, які не є учасниками освітнього процесу, на територію школи здійснюється із дозволу виключно керівника школи.

Широка група народних депутатів України на чолі з Юлією Гришиною, подала законопроект 11543 в, яким пропонується заборонити вигулювати собак чи котів на території шкіл.

«Забороняється знаходження (перебування) на території та в приміщеннях закладу загальної середньої освіти осіб:

з явними ознаками алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння;

з небезпечними предметами і речовинами, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

з тваринами (крім таких, що використовуються в освітньому або виховному процесі)» - зазначається у запропонованих депутатами змінах.

Правила перебування осіб на території та в приміщеннях закладу середньої освіти ухвалюються педагогічною радою та затверджуються керівником закладу середньої освіти після погодження з засновником (засновниками).

Дотримання правил перебування осіб на території та в приміщеннях закладу середньої освіти є обов’язковими.

Доступ осіб, які не є учасниками освітнього процесу, на територію та в приміщення закладу загальної середньої освіти здійснюється із дозволу виключно керівника закладу загальної середньої освіти, крім посадових осіб під час виконання повноважень, визначених законом. Але ці положення не застосовуються до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту закладу загальної середньої освіти, вимоги щодо утримання, облаштування та експлуатації яких встановлюються законодавством.

Разом з тим, виникає питання, чи не буде керівництво шкіл тлумачити цю норму так, щоб не допускати сторонніх осіб до укриття під час повітряної тривоги. Нагадаємо, що в деяких містах школи є фактично єдиним укриттям на значну кількість населення.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.