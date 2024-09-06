Депутаты подали проект о мерах безопасности, которым предлагают запретить выгуливать собак на территории школ

Широкая группа народных депутатов Украины во главе с Юлией Гришиной, подала законопроект 11543, которым предлагается запретить выгуливать собак или кошек на территории школ.
«Запрещается нахождение (нахождение) на территории и в помещениях заведения общего среднего образования:
Правила пребывания лиц на территории и в помещениях среднего образования принимаются педагогическим советом и утверждаются руководителем учреждения среднего образования после согласования с учредителем (учредителями).
Соблюдение правил пребывания лиц на территории и в помещениях заведения среднего образования являются обязательными.
Доступ лиц, не являющихся участниками образовательного процесса, на территорию и в помещение заведения общего среднего образования осуществляется с разрешения исключительно руководителя заведения общего среднего образования, кроме должностных лиц при исполнении полномочий, определенных законом. Но эти положения не применяются к объектам фонда защитных сооружений гражданской защиты общего среднего образования, требования по содержанию, обустройству и эксплуатации которых устанавливаются законодательством.
Вместе с тем возникает вопрос, не будет ли руководство школ толковать эту норму так, чтобы не допускать посторонних лиц в укрытие во время воздушной тревоги. Напомним, что в некоторых городах школы фактически являются единственным укрытием на значительное количество населения.
Автор: Наталья Мамченко
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