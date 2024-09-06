В ГБР объяснили, почему не задержали нардепа Артема Дмитрука до побега за границу

В ГБР разъяснили ситуацию с нардепом Артемом Дмитруком.

Фото: unian.net

Советник по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян сообщила, что народного депутата Артема Дмитрука не смогли задержать до его бегства за границу, поскольку не было законных оснований. Об этом она сказала в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что для задержания потребовалось подозрение, которое может объявить только генпрокурор.

«ГБР и следствие видели признаки подготовки к организации возможного побега. Но у следствия не было законных оснований, чтобы обезопасить, сдержать, задержать и вообще вот этот план побега довести до провала... потому что именно генеральный прокурор может объявлять подозрение действующим народным депутатам, было объявлено подозрение уже после того, как депутат покинул территорию Украины. Поэтому если бы было подозрение, то были бы законные основания. Не было подозрения», - добавила Сапьян.

Кроме того, отвечая на вопрос, планирует ли ГБР допросить народного депутата от запрещенной партии «ОПЗЖ» Суто Мамояна, помощник которого якобы помог Дмитруку уехать за границу, спикер заверил, что все данные проверяются.

«Могу лишь сказать, что любые данные, которые появляются в СМИ, они потом проверяются следователями. Если для этого будут проверяться и дополнительно. Мы также видели эту информацию и следователи соответственно тоже видели. Можем сказать, что на тот момент даже из объяснений, понимаем, что признаков на сегодняшний день такого умышленного сотрудничества, грубо говоря, что помощник знал, что именно он делает непосредственно. Возможно, его ввели в заблуждение. Пока признаков умышленного преступления следствие не видит», - сказала она.

Сапьян добавила, что если в ходе досудебного расследования выяснится что-то другое, то будут проведены соответствующие процессуальные и следственные действия.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада будет принимать решение о лишении мандата народного депутата Артема Дмитрука, опираясь исключительно на пункты, предусмотренные Конституцией Украины. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Ранее стало известно, что Госпогранслужба проводит проверку и сотрудничает с ГБР относительно информации о незаконном пересечении границы действующим народным депутатом Артемом Дмитруком. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

В СМИ писали, что в субботу, 24 августа, в Молдове был замечен Артем Дмитрук.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.