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У ДБР пояснили, чому не затримали нардепа Артема Дмитрука до втечі за кордон

13:16, 6 вересня 2024
У ДБР роз’яснили ситуацію з нардепом Артемом Дмитруком.
У ДБР пояснили, чому не затримали нардепа Артема Дмитрука до втечі за кордон
Фото: unian.net
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Радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян повідомила, що народного депутата Артема Дмитрука не змогли затримати до його втечі за кордон, оскільки не було законних підстав. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Вона наголосила, що для затримання потрібна була підозра, яку може оголосити лише генпрокурор.

«ДБР і слідство вбачало ознаки підготовки до організації можливої втечі. Але у слідства не було законних підстав, щоб убезпечити, стримати, затримати і взагалі от цей план втечі довести до провалу... тому що саме генеральний прокурор може оголошувати підозру чинним народним депутатам, було оголошено підозру вже після того, як депутат залишив територію України. Тому якби була підозра, то були б законні підстави. Не було підозри - не було законних підстав», - сказала Сапьян.

Крім того, відповідаючи на питання, чи планує ДБР допитати народного депутата від забороненої партії «ОПЗЖ» Суто Мамояна, помічник якого нібито допоміг Дмитруку виїхати за кордон, речниця запевнила, що вся інформація перевіряється.

«Можу лише сказати, що будь-які дані, які з'являються у ЗМІ, вони потім перевіряються слідчими. Якщо для цього потрібно буде перевірятимуться і додатково. Ми також бачили цю інформацію і слідчі відповідно теж бачили. Можемо сказати, що на той момент навіть з пояснень, розуміємо, що ознак на сьогоднішній день такої умисної співпраці, грубо кажучи, що помічник знав, що саме він робить безпосередньо. Можливо, його ввели в оману. Поки що ознак умисного злочину слідство не вбачає», - сказала вона.

Сапьян додала, що, якщо в ході досудового розслідування виявиться щось інше, то будуть проведені відповідні процесуальні і слідчі дії.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалюватиме рішення щодо позбавлення мандату народного депутата Артема Дмитрука, спираючись виключно на пункти, передбачені Конституцією України. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Раніше стало відомо, що Держприкордонслужба проводить перевірку та співпрацює із ДБР щодо інформації про незаконний перетин кордону чинним народним депутатом Артемом Дмитруком. 

У ЗМІ писали, що у Молдові помітили народного депутата  Артема Дмитрука.

Суд заочно обрав запобіжний захід для Дмитрука.

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