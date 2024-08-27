Голова Верховної Ради Стефанчук сказав, за яких умов нардепа Дмитрука можуть позбавити мандата

Руслан Стефанчук підкреслив, що за результатами розслідування будуть ухвалюватись відповідні рішення, зокрема і в Верховній Раді.

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Верховна Рада ухвалюватиме рішення щодо позбавлення мандату народного депутата Артема Дмитрука, спираючись виключно на пункти, передбачені Конституцією України. Про це під час панельної дискусії форуму «Україна 2024. Незалежність» заявив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише Укрінформ.

Глава Парламенту ще раз продублював заяву Верховної Ради про те, що народний депутат Дмитрук в жодне відрядження від Ради не направлявся

Спікер українського парламенту підкреслив, що за результатами розслідування будуть ухвалюватись відповідні рішення, зокрема і в Верховній Раді.

Водночас Стефанчук підкреслив, що весь цей час питання дострокового позбавлення народних депутатів їхнього мандату у Раді здійснювали на підставі семи пунктів, що передбачені 81 статтею Конституції України.

«Так будемо здійснювати і надалі, якщо будуть підстави. За українським парламентом ніколи не було затяжок у таких питаннях», - акцентував Стефанчук.

Він відзначив, що дуже важливо, аби дана процедура відбувалась у законодавчій площині. Політик нагадав, що всі попередні позбавлення народних депутатів їхніх мандатів відбувалися в повній відповідності до Конституції України.

Як стверджують у медіа, Артем Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою, а потім зміг сісти на літак до Рима.

Нагадаємо, що у Верховній Раді виступили із заявою щодо народного депутата України Артема Дмитрука. Там зазначили, що нардеп не направлявся у відрядження за кордон.

Раніше стало відомо, що Держприкордонслужба проводить перевірку та співпрацює із ДБР щодо інформації про незаконний перетин кордону чинним народним депутатом Артемом Дмитруком. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Як писала «Судово-юридична газета», речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець, відповідаючи на питання щодо достовірності даних про те, що позафракційний народний депутат Артем Дмитрук незаконно виїхав за кордон, заявила, що було відкрито кримінальне провадження за фактом отриманої інформації щодо можливої організації незаконного перетину кордону нардепом.

«Своєю чергою прикордонники також проводять необхідну перевірку, працює відповідна група безпосередньо на кордоні для того, щоб зрозуміти обставини та деталі цієї ситуації», - поінформував Демченко.

Речник ДПСУ підкреслив, що відомство співпрацює зі слідством, аби встановити всі обставини.

«Інформацію про третіх осіб щодо перетину кордону або щодо затримань ми не маємо права розголошувати відповідно до чинного законодавства», - зазначив він.

Спікер підкреслив, що подальші обставини та деталі справи зможуть повідомити слідчі ДБР.

У ЗМІ писали, що у суботу, 24 серпня, у Молдові помітили народного депутата України Артема Дмитрука.

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