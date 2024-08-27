ОАЕ запросили у Франції консульський доступ до Павла Дурова

В ОАЕ заявили, що мають намір надати Павлу Дурову «усі необхідні консульські послуги у терміновому порядку».

Фото з соцмереж Павла Дурова

Об'єднані Арабські Емірати звернулися до уряду Франції з проханням надати їм консульський доступ до затриманого засновника мессенджера Telegram Павла Дурова, який, крім російського та французького громадянств, має також громадянство ОАЕ. Про це повідомила представниця міністерства закордонних справ ОАЕ Афра аль-Хамелі на своїй сторінці на платформі Х.

Зазначається, що Абу-Дабі «уважно стежить» за справою Дурова і мають намір надати йому «усі необхідні консульські послуги у терміновому порядку».

«Благополуччя громадян ОАЕ, захист їхніх інтересів та надання їм усіх аспектів підтримки є ключовим пріоритетом для Об'єднаних Арабських Еміратів», - додали в МЗС.

Нагадаємо, 24 серпня засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Після цього президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що затримання засновника Telegram Павла Дурова в Парижі не має жодного політичного мотиву.

Також ми писали, що Макрон виявився активним користувачем Telegram і навіть заходив у додаток після затримання Дурова.

Додамо, команда Telegram зробила заяву щодо затримання Павла Дурова.

Крім того, Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова.

Тим часом голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин прокоментував затримання у Парижі засновника Телеграм Павла Дурова та зазначив, що настав час зарегулювати месенджер.

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