Одночасно отримувати допомогу на проживання ВПО і допомогу по малозабезпеченості можна, бо ці два види державної соціальної підтримки не є взаємовиключними.

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Стало відомо, чи може внутрішньо переміщена особа одночасно отримувати допомогу ВПО та виплату малозабезпеченим. Про це розповів Департамент соціальної політики Черкаської міської ради.

Так, відповідно до ст. 3 Закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» право на державну соціальну допомогу мають малозабезпечені сім’ї, які постійно проживають на території України, а також інші малозабезпечені сім’ї у випадках, встановлених законом.

Малозабезпеченою, відповідно до Закону, вважається сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім’ї. Ключовою умовою для її отримання є нижчий від прожиткового мінімуму середньомісячний сукупний дохід сім'ї.

Прожитковий мінімум визначається відповідно до Закону «Про державний бюджет» на поточний рік залежно від складу сім'ї.

Наприклад, для сім'ї, яка складається з матері, батька та двох дітей 4 і 7 років, прожитковий мінімум у 2024 р.:

3028 грн + 3028 грн (прожитковий мінімум для працездатних осіб - батьків) + 2563 грн (прожитковий мінімум для дітей до 6 р.) + 3196 грн (прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 р.) = 3028 грн + 3028 грн + 2563 грн + 3196 грн = 11 815 грн.

Сума допомоги по малозабезпеченості для такої сім'ї становитиме різницю між цим числом та сукупним доходом сім’ї.

За загальним правилом, відповідно до п. 5 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабміну №632 від 22.07.2020 р., до середньомісячного сукупного доходу не враховується допомога на проживання ВПО.

Однак, відповідно до п.11-4 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою Кабміну №250 від 24.02.2003 р. з 1 березня 2024 допомога на проживання ВПО враховується до сукупного доходу сім'ї у разі:

якщо у складі сім'ї є особа працездатного віку, яка є особою з числа внутрішньо переміщених осіб і не працює або не сплатила або за неї не сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування протягом періоду, за який враховуються доходи;

якщо у складі сім'ї є особа працездатного віку, яка повернулася після міграції/тривалого перебування (не менше ніж 90 календарних днів) за кордоном, не перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа і не працює або не сплатила/за неї не сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і яка звертається за призначенням державної соціальної допомоги не раніше ніж через 15 робочих днів після такого повернення.

Отже, одночасно отримувати допомогу на проживання ВПО і допомогу по малозабезпеченості можна, бо ці два види державної соціальної підтримки не є взаємовиключними, однак слід врахувати, якщо в складі сім'ї є працездатні непрацевлаштовані особи / ті, за яких не сплачується ЄСВ, допомога на проживання ВПО буде враховуватися до сукупного доходу сім'ї, а отже й впливати на можливість отримувати допомогу з малозабезпеченості.

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