Может ли внутренне перемещенное лицо одновременно получать помощь ВПЛ и выплату малообеспеченным

Одновременно получать пособие на проживание ВПЛ и пособие по малообеспеченности можно, потому что эти два вида государственной социальной поддержки не являются взаимоисключающими.

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Стало известно, может ли внутренне перемещенное лицо одновременно получать помощь ВПЛ и выплату малоимущим. Об этом рассказал Департамент социальной политики Черкасского городского совета.

Так, согласно ст. 3 Закона «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» право на государственную социальную помощь имеют малообеспеченные семьи, постоянно проживающие на территории Украины, а также другие малообеспеченные семьи в случаях, установленных законом.

Малообеспеченной, согласно Закону, считается семья, которая по уважительным или независимым от нее причинам имеет среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для семьи. Ключевым условием для ее получения является ниже прожиточного минимума среднемесячный совокупный доход семьи.

Прожиточный минимум определяется в соответствии с Законом «О государственном бюджете» на текущий год в зависимости от состава семьи.

Например, для семьи, состоящей из матери, отца и двоих детей 4 и 7 лет, прожиточный минимум в 2024 г.:

3028 грн + 3028 грн (прожиточный минимум для трудоспособных лиц – родителей) + 2563 грн (прожиточный минимум для детей до 6 лет) + 3196 грн (прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет) = 3028 грн + 3028 грн + 2563 грн + 3196 грн = 11815 грн.

Сумма пособия по малообеспеченности для такой семьи составит разницу между этим числом и совокупным доходом семьи.

По общему правилу, согласно п. 5 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабмина №632 от 22.07.2020 г., в среднемесячный совокупный доход не учитывается помощь на проживание ВПЛ.

Однако, согласно п.11-4 Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, утвержденного постановлением Кабмина №250 от 24.02.2003 г. с 1 марта 2024 г. помощь на проживание ВПЛ учитывается в совокупный доход семьи в случае:

если в составе семьи есть лицо трудоспособного возраста, которое является лицом из числа внутренне перемещенных лиц и не работает или не уплатило или за него не уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в течение периода, за который учитываются доходы;

если в составе семьи есть лицо трудоспособного возраста, вернувшееся после миграции/длительного пребывания (не менее 90 календарных дней) за границей, не состоит на учете как внутренне перемещенное лицо и не работает или не уплатило/за него не уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование и обращающееся за назначением государственной социальной помощи не ранее чем через 15 рабочих дней после такого возвращения.

Следовательно, одновременно получать пособие на проживание ВПЛ и пособие по малообеспеченности можно, так как эти два вида государственной социальной поддержки не являются взаимоисключающими, однако следует учесть, если в составе семьи есть трудоспособные нетрудоустроенные лица / те, за которых не уплачивается ЕСВ, помощь на проживание ВПЛ будет учитываться в совокупном доходе семьи, а следовательно и влиять на возможность получать пособие по малообеспеченности.

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