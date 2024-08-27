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ОАЭ запросили у Франции консульский доступ к Павлу Дурову

20:04, 27 августа 2024
В ОАЭ заявили, что намерены предоставить Павлу Дурову «все необходимые консульские услуги в срочном порядке».
ОАЭ запросили у Франции консульский доступ к Павлу Дурову
Фото из соцсетей Павла Дурова
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Объединенные Арабские Эмираты обратились к правительству Франции с просьбой предоставить им консульский доступ к задержанному основателю месенджера Telegram Павлу Дурову, у которого, наряду с российским и французским гражданством, есть также гражданство ОАЭ. Об этом сообщила представительница министерства иностранных дел ОАЭ Афра аль-Хамели на своей странице платформе Х.

Отмечается, что Абу-Даби «пристально следит» за делом Дурова и намерены предоставить ему «все необходимые консульские услуги в срочном порядке».

«Благополучие граждан ОАЭ, защита их интересов и предоставление им всех аспектов поддержки является ключевым приоритетом для Объединенных Арабских Эмиратов», - добавили в МИД.

Напомним, 24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту ПарижаДуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. 

После этого президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже не имеет никакого политического мотива.

Также мы писали, что Макрон оказался активным пользователем Telegram и даже заходил в приложение после задержания Дурова.

Позже команда Telegram сделала заявление о задержании Павла Дурова.

Кроме того, Илон Маск призвал освободить Павла Дурова.

Тем временем председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин прокомментировал задержание в Париже основателя Телеграм Павла Дурова и отметил, что пора зарегулировать мессенджер.

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