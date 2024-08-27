Председатель Верховной Рады Стефанчук сказал, при каких условиях нардепа Дмитрука могут лишить мандата

Руслан Стефанчук подчеркнул, что по результатам расследования будут приниматься соответствующие решения, в том числе и в Верховной Раде.

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Верховная Рада будет принимать решение о лишении мандата народного депутата Артема Дмитрука, опираясь исключительно на пункты, предусмотренные Конституцией Украины. Об этом во время панельной дискуссии форума «Украина 2024. Независимость» заявил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет Укринформ.

Глава Парламента еще раз продублировал заявление Верховной Рады о том, что народный депутат Дмитрук ни в какую командировку от Рады не направлялся

Спикер украинского парламента подчеркнул, что по результатам расследования будут приниматься соответствующие решения, в том числе и в Верховной Раде.

В то же время Стефанчук подчеркнул, что все это время вопросы досрочного лишения народных депутатов их мандата в Раде осуществляли на основании семи пунктов, предусмотренных статьей 81 Конституции Украины.

«Так будем осуществлять и дальше, если будут основания. За украинским парламентом никогда не было затяжек по таким вопросам», - акцентировал Стефанчук.

Он отметил, что очень важно, чтобы эта процедура проходила в законодательной плоскости. Политик напомнил, что все предварительные лишения народных депутатов их мандатов происходили в полном соответствии с Конституцией Украины.

Как утверждают в медиа, Артем Дмитрук пешком пересек границу с Молдовой, а затем смог сесть на самолет в Рим.

Напомним, что в Верховной Раде выступили с заявлением относительно народного депутата Украины Артема Дмитрука. Там отметили, что нардеп не направлялся в командировку за границу.

Ранее стало известно, что Госпогранслужба проводит проверку и сотрудничает с ГБР относительно информации о незаконном пересечении границы действующим народным депутатом Артемом Дмитруком. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Как писала «Судебно-юридическая газета», спикер Офиса Генпрокурора Надежда Максимец, отвечая на вопрос о достоверности данных о том, что внефракционный народный депутат Артем Дмитрук незаконно выехал за границу, заявила, что было открыто уголовное производство по факту полученной информации о возможной организации незаконного пересечения границы нардепом.

«В свою очередь, пограничники также проводят необходимую проверку, работает соответствующая группа непосредственно на границе для того, чтобы понять обстоятельства и детали этой ситуации», - проинформировал Демченко.

Спикер ГПСУ подчеркнул, что ведомство сотрудничает со следствием, чтобы установить все обстоятельства.

«Информацию о третьих лицах о пересечении границы или о задержаниях мы не имеем права разглашать в соответствии с действующим законодательством», - отметил он.

Спикер подчеркнул, что дальнейшие обстоятельства и детали дела смогут сообщить следователи ГБР.

В СМИ писали, что в субботу, 24 августа, в Молдове был замечен народный депутат Украины Артем Дмитрук.

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