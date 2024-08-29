Нардепа Артема Дмитрука оголосили в міжнародний розшук

ДБР оголосило в міжнародний розшук чинного народного депутата Артема Дмитрука.

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Чинного народного депутата Артема Дмитрука оголосили в міжнародний розшук. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

25 серпня нардепу повідомили про підозру. За даними слідства ДБР, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки.

«При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю», - пишуть у ДБР.

В іншому випадку – в Києві у депутата виникла суперечка з одним із громадян.

У Держбюро пишуть, що під час конфлікту підозрюваний завдав чоловіку декілька ударів, зокрема у голову. Відповідно до висновку експерта, потерпілому спричинено тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Народний депутат України підозрюється:

в умисному заподіянні групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України);

викраденні вогнепальної зброї групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України);

умисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України);

грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 296 КК України).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалюватиме рішення щодо позбавлення мандату народного депутата Артема Дмитрука, спираючись виключно на пункти, передбачені Конституцією України. Про це під час панельної дискусії форуму «Україна 2024. Незалежність» заявив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Спікер українського парламенту підкреслив, що за результатами розслідування будуть ухвалюватись відповідні рішення, зокрема і в Верховній Раді.

Як стверджують у медіа, Артем Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою, а потім зміг сісти на літак до Рима.

Нагадаємо, що у Верховній Раді виступили із заявою щодо народного депутата України Артема Дмитрука. Там зазначили, що нардеп не направлявся у відрядження за кордон.

Раніше стало відомо, що Держприкордонслужба проводить перевірку та співпрацює із ДБР щодо інформації про незаконний перетин кордону чинним народним депутатом Артемом Дмитруком. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

У ЗМІ писали, що у суботу, 24 серпня, у Молдові помітили народного депутата України Артема Дмитрука.

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