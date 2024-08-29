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Фізичних та юридичних осіб зобовʼяжуть заморозити кошти осіб, до яких застосовано міжнародні санкції

11:58, 29 серпня 2024
На всіх громадян, фізичних та юридичних осіб в Україні буде поширено зобов'язання щодо заморожування коштів або інших активів осіб, стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
Фізичних та юридичних осіб зобовʼяжуть заморозити кошти осіб, до яких застосовано міжнародні санкції
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Усім фізичним та юридичним особам заборонять надавати будь-які кошти або інші активи, економічні ресурси, фінансові або інші пов'язані з ними послуги на користь фізичних та юридичних осіб, стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Відповідний законопроект 10072 рекомендував прийняти за основу парламенту Комітет Верховної Ради з питань податкової політики.

Також пропонується встановити, що обробка персональних даних здійснюється в інтересах національної безпеки та не потребує отримання згоди суб’єкта персональних даних.

Йдеться про законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Цей проект було подано ще у вересні 2023 року, і Верховна Рада в червні направила його на повторне перше читання.

Головною метою є приведення законодавства про санкції у відповідність до міжнародних стандартів з питань боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму та забезпечення захисту економічних, внутрішніх інтересів національної безпеки України, територіальної цілісності, фінансової системи України від загроз, що виникають внаслідок агресії рф.

Як пояснив голова Комітету Данило Гетманцев, цим законопроектом пропонується внести зміни, якими передбачається: 

  • поширити на всіх громадян України, фізичних та юридичних осіб в Україні зобов'язання щодо заморожування коштів або інших активів осіб, включених до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції; 
  • поширити таке зобов'язання щодо заморожування на всі кошти або інші активи, а саме: всі кошти або інші активи, які перебувають у власності або під контролем підсанкційної особи або організації, а не лише ті, які можуть бути пов'язані з конкретним терористичним актом, змовою або загрозою, або з конкретним поширенням зброї масового знищення; кошти або інші активи, які перебувають у повній або спільній власності або під прямим або опосередкованим контролем підсанкційних осіб або організацій, та інше;
  • заборонити громадянам або будь-яким фізичним та юридичним особам надавати будь-які кошти або інші активи, економічні ресурси, фінансові або інші пов'язані з ними послуги на користь фізичних та юридичних осіб, включених до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
  • надати Кабінету Міністрів України право формувати Перелік держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення не лише на основі висновків таких міжнародних, міжурядових організацій.

Автор: Наталя Мамченко 

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