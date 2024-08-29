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Физических и юридических лиц обяжут заморозить средства лиц, к которым применены международные санкции

11:58, 29 августа 2024
На всех граждан, физических и юридических лиц в Украине будут распространены обязательства по замораживанию средств или других активов лиц, в отношении которых применены международные санкции.
Физических и юридических лиц обяжут заморозить средства лиц, к которым применены международные санкции
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Всем физическим и юридическим лицам запретят предоставлять какие-либо средства или другие активы, экономические ресурсы, финансовые или другие связанные с ними услуги в пользу физических и юридических лиц, в отношении которых применены международные санкции. Соответствующий законопроект 10072 рекомендовал принять за основу парламенту Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики.

Также предлагается установить, что обработка персональных данных осуществляется в интересах национальной безопасности и не требует получения согласия субъекта персональных данных.

Речь идет о законопроекте о внесении изменений в некоторые законы Украины об адаптации законодательства Украины к отдельным стандартам Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Этот проект был представлен еще в сентябре 2023 года и Верховная Рада в июне направила его на повторное первое чтение.

Главной целью является приведение законодательства о санкциях в соответствие с международными стандартами по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма и обеспечение защиты экономических, внутренних интересов национальной безопасности Украины, территориальной целостности, финансовой системы Украины от угроз, возникающих вследствие агрессии рф.

Как пояснил глава Комитета Даниил Гетманцев, этим законопроектом предлагается внести изменения, которыми предусматривается:

  • распространить на всех граждан Украины, физических и юридических лиц в Украине обязательства по замораживанию средств или других активов лиц, включенных в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции;
  • распространить такое обязательство по замораживанию на все средства или другие активы, а именно: все средства или другие активы, находящиеся в собственности или под контролем подсанкционного лица или организации, а не только те, которые могут быть связаны с конкретным террористическим актом , сговором или угрозой, или с конкретным распространением оружия массового поражения; средства или другие активы, находящиеся в полной или общей собственности или под прямым или опосредованным контролем подсанкционных лиц или организаций, и прочее;
  • запретить гражданам или любым физическим и юридическим лицам предоставлять любые средства или другие активы, экономические ресурсы, финансовые или иные связанные с ними услуги в пользу физических и юридических лиц, включенных в Список лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции;
  • предоставить Кабинету Министров Украины право формировать Перечень государств (юрисдикций), не выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения только на основе выводов таких международных, межправительственных организаций.

Автор: Наталя Мамченко 

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