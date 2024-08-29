В Киеве приспустили главный флаг Украины

Полотнище приспустили на треть в знак памяти всех погибших Защитников и Защитниц Украины.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В День памяти Защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, в Киеве приспустили главный флаг государства, установленный на Печерских холмах. Об этом пишут в КГГА.

Полотнище приспустили на треть в знак памяти всех погибших Защитников и Защитниц Украины в современной российско-украинской войне, начиная с 2014 года.

Поднимут главный флаг страны завтра, 30 августа.

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