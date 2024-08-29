У Києві приспустили головний прапор України

Полотнище приспустили на третину у знак вшанування пам’яті всіх полеглих Захисників і Захисниць України.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У День пам’яті Захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, у Києві приспустили головний прапор держави, встановлений на Печерських пагорбах. Про це пишуть у КМДА.

Полотнище приспустили на третину у знак вшанування пам’яті всіх полеглих Захисників і Захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року.

Піднімуть головний прапор країни завтра, 30 серпня.

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