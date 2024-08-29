У Києві підприємець незаконно збудував ресторанний комплекс на комунальній землі біля озера Тельбін, — прокуратура

Підприємець самовільно зайняв кілька земельних ділянок та без дозвільних документів збудував ресторанний комплекс.

Фото: поліція

В Києві викрили підприємця, котрий самовільно зайняв кілька земельних ділянок в Дніпровському районі та збудував біля озера Тельбін ресторанний комплекс. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Як встановило слідство, директор одного з приватних товариств Києва без рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу йому у власність чи у користування землі, самовільно зайняв частину трьох земельних ділянок в Дніпровському районі столиці в прибережній захисній смузі озера Тельбін.

Крім того, без дозвільних містобудівних документів побудував там приміщення, які здавав в оренду іншим підприємцям.

Земельні ділянки площею 0,1535 га, на яких без жодних дозволів побудовано ресторанний комплекс, перебувають у комунальній власності.

На даний час готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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