В Киеве предприниматель незаконно построил ресторанный комплекс на коммунальной земле возле озера Тельбин, — прокуратура

Предприниматель самовольно занял несколько земельных участков и без разрешительных документов построил ресторанный комплекс.

В Киеве разоблачили предпринимателя, который самовольно занял несколько земельных участков в Днепровском районе и построил возле озера Тельбин ресторанный комплекс. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Как установило следствие, директор одного из частных обществ Киева без решения органов исполнительной власти или органов местного самоуправления о передаче ему в собственность или в пользование земли самовольно занял часть трех земельных участков в Днепровском районе столицы в прибрежной защитной полосе озера Тельбин.

Кроме того, без разрешительных градостроительных документов построил там помещения, которые сдавал в аренду другим предпринимателям.

Земельные участки площадью 0,1535 га, на которых без разрешений построен ресторанный комплекс, находятся в коммунальной собственности.

В настоящее время готовится ходатайство об избрании подозреваемого меры пресечения.

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