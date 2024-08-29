В ОП заявили, что новая баллистическая ракета Украины – это 600-700 км радиуса действия

О положительном испытании первой украинской баллистической ракеты сообщил Президент Владимир Зеленский.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во время пресс-конференции 27 августа Президент Украины Владимир Зеленский сообщил сенсационную новость об успешном испытании первой украинской баллистической ракеты.

«Я думал, что рано об этом говорить, но уже было испытание – положительное – первой баллистической украинской ракеты», – заявил Глава государства, но не предоставил подробностей.

Как отметил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, новая баллистическая ракета Украины – 600-700 км радиуса действия, как сказал Президент.

Он добавил, что все эти вопросы мы все увидим, когда она будет работать.

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