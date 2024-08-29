Эффективная судебная защита по делам, влияющим на общественные интересы жителей конкретной территориальной общины - позиция Верховного Суда

Верховный Суд сделал вывод относительно эффективного способа защиты по делу, которое касается общественного интереса, в частности, поступления средств от арендной платы в местный бюджет.

В июне 2023 года физическое лицо обратилось в суд с административным иском к Главному управлению Госгеокадастра в Харьковской области, третье лицо - Харьковский городской совет, в котором просило признать противоправными действия Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области по формированию выписки от 24 июня 2019 года из технической документации о нормативной денежной оценке земельного участка по применению локального коэффициента, а также отменить это извлечение.

Рішенням Харківського окружного адміністративного суду від 29 серпня 2023 року адміністративний позов залишено без задоволення. Суд першої інстанції виходив з того, що розрахунок значення коефіцієнтів КмЗ (локальні фактори) при наданні витягів з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у місті Харкові здійснюється програмним шляхом в автоматизованому режимі та з використанням ГІС-технологій; посадові особи Головного управління Держгеокадастру у Харківській області не впливають на значення локальних коефіцієнту, а також не мають технічної можливості на власний розсуд змінювати значення таких коефіцієнтів.

Постановою Другого апеляційного адміністративного суду від 07 грудня 2023 року апеляційну скаргу позивача задоволено, рішення Харківського окружного адміністративного суду від 29 серпня 2023 року скасовано та прийнято постанову, якою позов задоволено, оскільки при формуванні витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідач протиправно застосував значення 0,98858 локального коефіцієнту «Земельна ділянка, що примикає до вулиці без твердого покриття» у розмірі, значення якого не відповідає рішенню Харківської міської ради від 03 липня 2013 року № 1209/13 «Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01 січня 2013 року» та перевищує граничний розмір, передбачений Порядком нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженим наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 листопада 2016 року № 489.

При цьому суд апеляційної інстанції вказав, що надаючи заявнику витяг за підписом заступника начальника управління, відповідач зобов'язаний був перевірити правомірність та обґрунтованість вказаних в ньому даних, які впливають на вартість грошової оцінки земельної ділянки; формування витягу в автоматичному режимі не може бути підставою для встановлення в ньому розмірів локальних коефіцієнтів, які не відповідають вимогам чинного законодавства.

Верховний Суд касаційну скаргу відповідача задовольнив частково, змінивши резолютивну частину постанови Другого апеляційного адміністративного суду від 07 грудня 2023 року.

Суд вказав, що відповідач, формуючи спірний витяг, зобов`язаний був перевірити правомірність та обґрунтованість вказаних в ньому даних, які впливають на вартість грошової оцінки земельної ділянки. Формування витягу в автоматичному режимі не може бути підставою для встановлення в ньому розмірів локальних коефіцієнтів, які не відповідають вимогам чинного законодавства, а також підставою для відмови позивачу в захисті судом його порушеного права.

Водночас, враховуючи підтвердження наявності доведеного факту протиправності дій відповідача щодо незастосування останнім при видачі спірного витягу положень Порядку № 489 та Рішення Харківської міської ради від 03 липня 2013 року №1209/13, що призвело до завищення значення локального коефіцієнта Км3 і, відповідно, вплинуло на розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки в цілому, Верховний Суд зробив висновок, що обраний судом спосіб захисту порушеного права має бути належним, ефективним та повним (не частковим), забезпечити реальне відновлення порушеного права та остаточне вирішення спірних правовідносин, тобто запобігати виникненню необхідності звернення до суду повторно за захистом одних і тих самих прав та(або) для вжиття додаткових засобів захисту.

Обираючи ефективний спосіб захисту прав позивача, Суд виходив з того, що під ефективним засобом (способом) слід розуміти такий, що призводить до потрібних результатів (наслідків). Тому ефективний спосіб захисту повинен забезпечити поновлення порушеного права, а також бути адекватним встановленим обставинам.

Адміністративний суд не обмежений у виборі способів відновлення права особи, порушеного суб`єктом владних повноважень та вправі обрати найбільш ефективний спосіб відновлення порушеного права, який відповідає характеру такого порушення з урахуванням обставин конкретної справи.

Верховний Суд, врахувавши підтвердження наявності доведеного факту протиправності дій відповідача щодо незастосування останнім при видачі спірного витягу положень Порядку № 489 та Рішення Харківської міської ради від 03 липня 2013 року №1209/13, що призвело до завищення значення локального коефіцієнта Км3 і, відповідно, вплинуло на розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки в цілому, наголосив, що обраний судом спосіб захисту порушеного права має бути належним, ефективним та повним (не частковим), забезпечувати реальне відновлення порушеного права та остаточне вирішення спору, тобто запобігати виникненню необхідності звернення до суду повторно за захистом одних і тих самих прав та(або) для вжиття додаткових засобів захисту.

Тому, з урахуванням положень статті 5, частини другої статті 9 КАС України, з метою ефективного захисту, відновлення прав та інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду, та з метою дотримання судом гарантій того, що спір між сторонами буде остаточно вирішений, виходячи з наведених вимог законодавства, Суд дійшов висновку про необхідність виходу за межі позовних вимог та зобов`язання Головного управління Держгеокадастру у Харківській області видати новий витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки із застосуванням локального коефіцієнту "Земельна ділянка, що примикає до вулиці без твердого покриття" у значенні, що відповідає рішенню Харківської міської ради від 03 липня 2013 року № 1209/13 «Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01 січня 2013 року» та Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 листопада 2016 року № 489.

Суд також звернув увагу на наявність суспільного значення розгляду цієї справи з огляду на те, що ухвалою Червонозаводського районного суду міста Харкова від 12 жовтня 2023 року у справі № 646/1546/23 (Харківська міська рада звернулася з позовом про стягнення безпідставно збережених коштів у розмірі орендної плати за земельну ділянку) зупинено провадження у справі до набрання законної сили рішеннями, зокрема, у справі, що розглядається.

Постанова Верховного Суду від 4 липня 2024 року у справі № 520/16250/23 (адміністративне провадження № К/990/825/24).

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.