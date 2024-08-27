Украина успешно испытала первую собственную баллистическую ракету – Президент

Украина провела успешное испытание своей первой баллистической ракеты, отметил Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в рамках Форума руководителей государственных институтов 27 августа сообщил, что Украина продолжает развивать свой военно-промышленный комплект и уже успешно испытала свою первую баллистическую ракету.

«Каковы еще есть наработки Украины? Ну, думал, что рано об этом говорить, но… Было испытание – положительно – первой баллистической украинской ракеты. Я с этим поздравляю наш ОПК», - сказал он.

По словам Президента, больше о ракете рассказать он не может, но решил озвучить эту информацию, чтобы общество могло оценить украинцев, работающих 24 на 7 на оборонных предприятиях.

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