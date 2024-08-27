Україна успішно випробувала першу власну балістичну ракету – Президент

Україна провела успішне випробування своєї першої балістичної ракети, зазначив Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції у рамках Форуму керівників державних інституцій 27 серпня повідомив що Україна продовжує розвивати свій військово-промисловий комплект і вже успішно випробувала свою першу балістичну ракету.

«Які ще є напрацювання України? Ну, думав, що рано про це говорити, але… Було випробування – позитивно – першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш ОПК», - сказав він.

За словами Президента, більше про ракету розповісти він не може, але вирішив озвучити цю інформацію, щоб суспільство могло оцінити українців, які 24 на 7 працюють на оборонних підприємствах.

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