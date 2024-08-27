Практика судів
  1. В Україні

Україна успішно випробувала першу власну балістичну ракету – Президент

15:17, 27 серпня 2024
Україна провела успішне випробування своєї першої балістичної ракети, зазначив Володимир Зеленський.
Україна успішно випробувала першу власну балістичну ракету – Президент
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції у рамках Форуму керівників державних інституцій 27 серпня повідомив що Україна продовжує розвивати свій військово-промисловий комплект і вже успішно випробувала свою першу балістичну ракету.

«Які ще є напрацювання України? Ну, думав, що рано про це говорити, але… Було випробування – позитивно – першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш ОПК», - сказав він.

За словами Президента, більше про ракету розповісти він не може, але вирішив озвучити цю інформацію, щоб суспільство могло оцінити українців, які 24 на 7 працюють на оборонних підприємствах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Захист від провокації обов’язково передбачає, що обвинувачений визнає вчинення ним інкримінованих йому дій, але стверджує, що скоїв їх внаслідок незаконного підбурювання — Верховний Суд

Заперечення особою вчинення злочину та одночасне висунення скарги на те, що її спровокували вчинити цей злочин, вважається непослідовним і не підпадає під категорію «справ про провокацію злочину» - Верховний Суд.

Верховний Суд висловився щодо проникнення до салону автомобіля з метою його обшуку без дозволу слідчого судді

Відсутність в ухвалі слідчого судді вказівки на проведення невідкладного обшуку, пов’язаного, у тому числі, з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, не спростовує факту переслідування засудженого, який на час затримання перебував у салоні автомобіля - Верховний Суд.

Кабмін визначив, що робити у разі виявлення нормативно-правових актів, які не відповідають Конституції

Кабмін затвердив Порядок здійснення правового моніторингу нормативно-правових актів.

Суддя з 2016 року уникала процедури присяги судді, але нарешті її вирішили звільнити

Світлана Чернюк стала суддею, але не захотіла здійснювати правосуддя та працює держслужбовцем.

Ліміт у 150 тисяч грн на місяць для переказів фізичних осіб з карти на карту запрацює з 1 жовтня

Нацбанк повідомив, що з 1 жовтня 2024 року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб з карти на карту.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Володимир Білоус
    Володимир Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді