Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився — Президент про скасування обмежень на удари вглиб рф

Президент висловився про скасування обмежень партнерів на удари вглиб росії їхньою зброєю.

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з партнерами постійно порушує питання про надання дозволу на удари зброєю партнерів вглиб рф, хоча партнери і уникають розмов про це.

Про це Глава держави заявив під час пресконференції.

«Намагаються не говорити зі мною про це, а я порушую це питання.

Ось так. Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився», - сказав Володимир Зеленський.

Раніше у ЗМІ повідомили, що Україна підготує для адміністрації президента США Джо Байдена перелік цілей у росії, які можна уразити, якщо Вашингтон зніме обмеження на застосування американської далекобійної зброї.

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