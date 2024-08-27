Україна надасть США список цілей у рф для атак далекобійною зброєю, — ЗМІ

Як повідомляється, список цілей нададуть, щоб переконати Вашингтон зняти обмеження щодо використання американської зброї в рф.

Україна підготує для адміністрації президента США Джо Байдена перелік цілей у росії, які можна уразити, якщо Вашингтон зніме обмеження на застосування американської далекобійної зброї. Про це повідомляє Politico.

У виданні зазначають, що Україна планує використати цей список як останню спробу переконати Вашингтон зняти обмеження щодо використання американської зброї в рф.

При цьому там підкреслили, що раніше список деяких потенційних цілей вже був наданий США, але цей буде відрізнятися деталями.

За словами трьох співрозмовників видання, міністр оборони України Рустем Умєров та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак цього тижня відвідають Вашингтон і планують подати список адміністрації під час своїх обговорень.

Зазначається, що вже кілька місяців у США стверджують, що зняття обмежень не матиме стратегічного впливу на війну, оскільки Росія відсунула свої ключові об'єкти, включаючи авіацію, далеко від кордону, зробивши їх недосяжними. Проте в Україні з цим не погоджуються.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив про необхідність дозволу на удари вглиб рф західною зброєю.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна готує "відповіді"на російські атаки.

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