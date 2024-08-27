Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Україна надасть США список цілей у рф для атак далекобійною зброєю, — ЗМІ

11:06, 27 серпня 2024
Як повідомляється, список цілей нададуть, щоб переконати Вашингтон зняти обмеження щодо використання американської зброї в рф.
Україна надасть США список цілей у рф для атак далекобійною зброєю, — ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна підготує для адміністрації президента США Джо Байдена перелік цілей у росії, які можна уразити, якщо Вашингтон зніме обмеження на застосування американської далекобійної зброї. Про це повідомляє Politico.

У виданні зазначають, що Україна планує використати цей список як останню спробу переконати Вашингтон зняти обмеження щодо використання американської зброї в рф.

При цьому там підкреслили, що раніше список деяких потенційних цілей вже був наданий США, але цей буде відрізнятися деталями.

За словами трьох співрозмовників видання, міністр оборони України Рустем Умєров та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак цього тижня відвідають Вашингтон і планують подати список адміністрації під час своїх обговорень.

Зазначається, що вже кілька місяців у США стверджують, що зняття обмежень не матиме стратегічного впливу на війну, оскільки Росія відсунула свої ключові об'єкти, включаючи авіацію, далеко від кордону, зробивши їх недосяжними. Проте в Україні з цим не погоджуються.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив про необхідність дозволу на удари вглиб рф західною зброєю.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна готує "відповіді"на російські атаки. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Марк Цукерберг заявив Судовому комітету Палати представників, що Facebook приховував контент через тиск адміністрації Байдена і пообіцяв, що це не повториться

Марк Цукерберг у листі до Судового комітету Палати представників зробив заяву про те, що Meta піддалася тиску адміністрації Джо Байдена з метою цензури контенту та пообіцяв дати відсіч, якщо це повториться.

Виключення з військового обліку у зв’язку із досягненням граничного віку перебування в запасі за старим законодавством — Верховний Суд відкрив провадження

Чоловік хоче зобов’язати ТЦК надати документ про виключення його з військового обліку у зв`язку із досягненням ним граничного 40-річного віку перебування в запасі станом на 2009 рік, тобто, за старим законодавством.

Ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення НСРД у виняткових випадках можуть бути надані й під час розгляду справи в суді — Верховний Суд

Невідкриття стороні захисту в порядку ст. 290 КПК документів, які стали приводами і підставами для проведення НСРД, автоматично не вказує про необхідність визнання протоколів за результатами проведення НСРД недопустимими доказами в розумінні ст. 87 КПК.

Засуджений має вживати заходів, щоб дізнатися про стан розгляду подання органу пробації щодо нього, — Верховний Суд

Крім того, засуджений не повідомив належним чином суд про зміну місця свого проживання для направлення йому кореспонденції на актуальну адресу, що також може свідчити про несумлінне ставлення засудженого до своїх процесуальних обов'язків.

На посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів є 26 кандидатів, але є нюанси

У новому конкурсі вирішили взяти участь претенденти, які вже або брали участь у конкурсі, або беруть участь у конкурсі на посади в Службі дисциплінарних інспекторів прямо зараз.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Володимир Білоус
    Володимир Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді