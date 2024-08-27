Марк Цукерберг заявив, що адміністрація Джо Байдена чинила тиск на Meta, вимагаючи цензури контенту

За словами Марка Цукерберга, чиновники неодноразово чинили тиск на корпорацію, вимагаючи цензурувати певний контент, пов'язаний з COVID-19.

Фото: vanityfair.com

Адміністрація президента США Джо Байдена 2021 року чинила тиск на корпорацію, вимагаючи цензури контенту, пов'язаного з COVID-19. Про це заявив глава компанії Meta Марк Цукерберг, пише zn.ua.

«Чиновники неодноразово чинили тиск на корпорацію, вимагаючи цензурувати певний контент, пов'язаний з COVID-19, у тому числі гумор і сатиру, і виражали велике невдоволення, коли ми не погоджувалися», — йдеться в листі Цукерберга.

Лист був адресований голові юридичного комітету палати представників США Джиму Джордану.

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