Жорсткі обмеження споживання електроенергії можуть тривати один-два тижні – експерт

Експерт вважає, що жорсткі обмеження електроенергії можуть тривати до двох тижнів.

Жорсткі обмеження споживання електроенергії можуть бути один-два тижні, поки не відновлять систему. Таку думку висловив президент Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Іван Плачков, в ефірі «КИЇВ24».

«Обмеження будуть діяти не тільки сьогодні. Я думаю тиждень-два, якщо не буде таких масованих атак», - сказав він.

Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив про можливі значні відключення електроенергії в Києві та Дніпропетровщині 27 серпня. За його словами, очікується, що 50-70% населення залишаться без світла одночасно.

Радник Прем'єр-міністра України, член Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко 26 серпня заявив, що необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми і скоригувати плани з підготовки до зими.

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