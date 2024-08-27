Практика судов
  1. В Украине

Жесткие ограничения потребления электроэнергии могут длиться одну-две недели – эксперт

10:48, 27 августа 2024
Эксперт считает, что жесткие ограничения электроэнергии могут продолжаться до двух недель.
Жесткие ограничения потребления электроэнергии могут длиться одну-две недели – эксперт
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Жесткие ограничения потребления электроэнергии могут быть одну-две недели, пока не восстановят систему. Такое мнение высказал президент Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков, в эфире «Киев24».

«Ограничения будут действовать не только сегодня. Я думаю неделю-две, если не будет таких массированных атак», - сказал он.

Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил о возможных значительных отключениях электроэнергии в Киеве и Днепропетровщине 27 августа. По его словам, ожидается, что 50-70% населения останутся без света одновременно.

Советник Премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко 26 августа заявил, что необходимо будет проанализировать состояние энергосистемы и скорректировать планы по подготовке к зиме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Исключение из военного учета в связи с достижением предельного возраста пребывания в запасе по старому законодательству — Верховный Суд открыл производство

Мужчина хочет обязать ТЦК предоставить документ об исключении его с военного учета в связи с достижением им предельного 40-летнего возраста пребывания в запасе по состоянию на 2009 год, то есть по старому законодательству.

Определения следственного судьи о разрешении на проведение НСРД в исключительных случаях могут быть предоставлены и при рассмотрении дела в суде — Верховный Суд

Неоткрытие стороне защиты в порядке ст. 290 УПК документов, ставших поводами и основаниями для проведения НСРД, автоматически не указывает на необходимость признания протоколов по результатам проведения НСРД недопустимыми доказательствами в понимании ст. 87 УПК.

Осужденный должен принимать меры, чтобы узнать состояние рассмотрения представления органу пробации по нему, - Верховный Суд

Кроме того, осужденный не уведомил должным образом суд об изменении места своего проживания для направления ему корреспонденции на актуальный адрес, что также может свидетельствовать о недобросовестном отношении осужденного к своим процессуальным обязанностям.

На должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов есть 26 кандидатов, но есть нюансы

В новом конкурсе решили принять участие претенденты, которые уже либо участвовали в конкурсе, либо участвуют в конкурсе на должности в Службе дисциплинарных инспекторов прямо сейчас.

Кабмин утвердил план выполнения Комплексной реформы органов правопорядка, где предусмотрел ратификацию Римского статута после прекращения войны

Новый План мер по выполнению Комплексного стратегического плана реформирования органов правопорядка на 2023—2027 годы предусматривает, что «в течение года после прекращения или отмены военного положения нужно разработать и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда», но он уже подан и принят.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Володимир Білоус
    Володимир Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді