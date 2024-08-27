Жесткие ограничения потребления электроэнергии могут длиться одну-две недели – эксперт

Эксперт считает, что жесткие ограничения электроэнергии могут продолжаться до двух недель.

Жесткие ограничения потребления электроэнергии могут быть одну-две недели, пока не восстановят систему. Такое мнение высказал президент Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков, в эфире «Киев24».

«Ограничения будут действовать не только сегодня. Я думаю неделю-две, если не будет таких массированных атак», - сказал он.

Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил о возможных значительных отключениях электроэнергии в Киеве и Днепропетровщине 27 августа. По его словам, ожидается, что 50-70% населения останутся без света одновременно.

Советник Премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко 26 августа заявил, что необходимо будет проанализировать состояние энергосистемы и скорректировать планы по подготовке к зиме.

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