Марк Цукерберг заявил, что администрация Джо Байдена оказывала давление на Meta, требуя цензуры контента

По словам Марка Цукерберга, чиновники неоднократно оказывали давление на корпорацию, требуя цензурировать определенный контент, связанный с COVID-19.

Фото: vanityfair.com

Администрация президента США Джо Байдена в 2021 году оказывала давление на корпорацию, требуя цензуры контента, связанного с COVID-19. Об этом заявил глава компании Meta Марк Цукерберг, пишет zn.ua.

«Чиновники неоднократно оказывали давление на корпорацию, требуя подвергнуть цензуре определенный контент, связанный с COVID-19, в том числе юмор и сатиру, и выражали большое недовольство, когда мы не соглашались», — говорится в письме Цукерберга.

Письмо было адресовано председателю юридического комитета палаты представителей США Джиму Джордану.

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