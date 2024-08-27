Украина предоставит США список целей в рф для атак дальнобойным оружием, — СМИ

Как сообщается, список целей предоставят, чтобы убедить Вашингтон снять ограничения по использованию американского оружия в рф.

Украина подготовит для администрации президента США Джо Байдена перечень целей в рф, которые можно поразить, если Вашингтон снимет ограничения на применение американского дальнобойного оружия. Об этом сообщает Politico.

В издании отмечают, что Украина планирует использовать этот список как последнюю попытку убедить Вашингтон снять ограничения по использованию американского оружия в России.

При этом там подчеркнули, что ранее список некоторых потенциальных целей уже предоставлен США, но этот будет отличаться деталями.

По словам трех собеседников издания, министр обороны Украины Рустем Умеров и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на этой неделе посетят Вашингтон и планируют подать список администрации в ходе своих обсуждений.

Отмечается, что уже несколько месяцев в США утверждают, что снятие ограничений не окажет стратегического влияния на войну, поскольку рф отодвинула свои ключевые объекты, включая авиацию, далеко от границы, сделав их недостижимыми. Однако в Украине с этим не согласны.

Напомним, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил о необходимости разрешения на удары вглубь рф западным оружием.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина готовит ответы на российские атаки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.