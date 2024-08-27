Кабмін визначив, що робити у разі виявлення нормативно-правових актів, які не відповідають Конституції

Кабмін затвердив Порядок здійснення правового моніторингу нормативно-правових актів.

Уряд затвердив Порядок здійснення правового моніторингу нормативно-правових актів, включених до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. Зокрема, визначив, що робити у разі виявлення нормативно-правових актів, які не відповідають Конституції. Ця постанова від 23 серпня 2024 р. №976 набирає чинності одночасно з введенням в дію Закону «Про правотворчу діяльність». Тобто, після припинення чи скасування воєнного стану.

Як зазначено у документі, для здійснення правового моніторингу актів, включених до Реєстру, Мін’юст щороку до 1 грудня проводить відбір та формує перелік актів, щодо яких протягом наступного року здійснюватиметься правовий моніторинг.

Формування такого переліку здійснюється з урахуванням суспільної важливості акта, а також впливу акта на права та свободи людини і громадянина.

За ініціативою Мін’юсту та інших державних органів може здійснюватися позаплановий правовий моніторинг актів, включених до Реєстру. Рішення про здійснення позапланового правового моніторингу таких актів приймається Мін’юстом.

За результатами правового моніторингу в разі виявлення серед актів, включених до Реєстру, актів (крім законів, постанов Верховної Ради України та указів Президента України), що не відповідають Конституції України та (або) законам, а також колізій у таких актах Мін’юст у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня завершення правового моніторингу, звертається до суб’єкта правотворчої діяльності з пропозицією щодо необхідності внесення змін, зупинення чи дострокового відновлення дії структурного елемента відповідного акта або визнання його чи окремого його структурного елемента таким, що втратив чинність, або до відповідного вищого органу з пропозицією забезпечити внесення змін, зупинення чи дострокове відновлення дії структурного елемента відповідного акта або визнання його відповідним суб’єктом правотворчої діяльності таким, що втратив чинність.

У разі коли суб’єктом правотворчої діяльності є Кабінет Міністрів України, Мін’юст звертається до головного розробника проекту акта Кабінету Міністрів України.

У разі коли суб’єкти правотворчої діяльності, відповідний вищий орган (за наявності) не вжили заходів, Мін’юст інформує про це Кабінет Міністрів України.

У такому випадку Кабінет Міністрів України може дати доручення Мін’юсту підготувати проект щодо внесення змін до відповідного нормативно-правового акта та подати його відповідному суб’єкту правотворчої діяльності в установленому Конституцією України та (або) законом порядку.

За результатами правового моніторингу законів, постанов Верховної Ради України та указів Президента України, включених до Реєстру, Мін’юст у разі виявлення нормативно-правових актів, що не відповідають Конституції України та (або) закону, а також колізій у таких нормативно-правових актах звертається у строк, що не перевищує 15 робочих днів, до Кабінету Міністрів України з пропозицією ініціювати в установленому Конституцією України та (або) законом порядку питання про необхідність внесення змін, зупинення чи дострокове відновлення дії структурного елемента відповідного нормативно-правового акта або визнання його чи окремого його структурного елемента таким, що втратив чинність.

План здійснення правового моніторингу актів, включених до Реєстру, та звіт про результати правового моніторингу таких актів публікується на офіційному веб-сайті Мін’юсту.

Автор: Наталя Мамченко

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