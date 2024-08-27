Кабмин определил, что делать в случае выявления не соответствующих Конституции нормативно-правовых актов

Кабмин утвердил порядок осуществления правового мониторинга нормативно-правовых актов.

Правительство утвердило порядок осуществления правового мониторинга нормативно-правовых актов, включенных в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов. В частности, определил, что делать в случае выявления не соответствующих Конституции нормативно-правовых актов. Это постановление от 23 августа 2024 г. №976 вступает в силу одновременно с введением в действие Закона «О правотворческой деятельности». То есть после прекращения или отмены военного положения.

Как отмечено в документе, для осуществления правового мониторинга актов, включенных в Реестр, Минюст ежегодно до 1 декабря проводит отбор и формирует перечень актов, по которым в течение следующего года будет осуществляться правовой мониторинг.

Формирование такого перечня осуществляется с учетом общественной важности акта, а также влияния акта на права и свободы человека и гражданина.

По инициативе Минюста и других государственных органов может осуществляться внеплановый правовой мониторинг актов, включенных в Реестр. Решение об осуществлении внепланового правового мониторинга таких актов принимается Минюстом.

По результатам правового мониторинга в случае выявления среди актов, включенных в Реестр, актов (кроме законов, постановлений Верховной Рады Украины и указов Президента Украины), не соответствующих Конституции Украины и (или) законам, а также коллизий в таких актах Минюст в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня завершения правового мониторинга, обращается к субъекту правотворческой деятельности с предложением о необходимости внесения изменений, остановки или досрочного возобновления действия структурного элемента соответствующего акта или признания его или отдельного его структурного элемента утратившим силу , или в соответствующий высший орган с предложением обеспечить внесение изменений, остановку или досрочное возобновление действия структурного элемента соответствующего акта или признание его соответствующим субъектом правотворческой деятельности утратившим силу.

В случае, когда субъектом правотворческой деятельности является Кабинет Министров Украины, Минюст обращается к главному разработчику проекта акта Кабинета Министров Украины.

В случае, когда субъекты правотворческой деятельности, соответствующий высший орган (при наличии) не приняли меры, Минюст информирует об этом Кабинет Министров Украины.

В таком случае Кабинет Министров Украины может дать поручение Минюсту подготовить проект о внесении изменений в соответствующий нормативно-правовой акт и представить его соответствующему субъекту правотворческой деятельности в установленном Конституцией Украины и (или) законом порядке.

По результатам правового мониторинга законов, постановлений Верховной Рады Украины и указов Президента Украины, включенных в Реестр, Минюст в случае выявления нормативно правовых актов, не соответствующих Конституции Украины и (или) закона, а также коллизий в таких нормативно правовых актах обращается в срок, не превышающий 15 рабочих дней, в Кабинет Министров Украины с предложением инициировать в установленном Конституцией Украины и (или) законом порядке вопрос о необходимости внесения изменений, остановки или досрочного возобновления действия структурного элемента соответствующего нормативно-правового акта или признания его или отдельного его структурного элемента утратившим силу.

План осуществления правового мониторинга актов, включенных в Реестр, и отчет о результатах правового мониторинга таких актов, публикуется на официальном веб-сайте Минюста.

Автор: Наталя Мамченко

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