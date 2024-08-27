Украина успеет подготовить документ для Второго саммита мира к ноябрю, — Владимир Зеленский

Президент надеется, что осенью будет представлен документ как подготовительный этап ко Второму саммиту мира.

Фото: Associated Press

Украина активно работает над комплексным документом ко Второму саммиту мира. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 27 августа.

Глава государства надеется, что этот документ успеют подготовить к ноябрю 2024 года.

«Мы последовательны. У нас был энергетический саммит мира… Энергетический вопрос поднят, документ готовится подробный. Вторая встреча – по морю, третья – гуманитарный аспект, в том числе возвращение детей… Я думаю, что мы все сделаем и успеем на ноябрь», – отметил Владимир Зеленский.

В то же время он выразил сомнение, что рф хочет прекратить войну.

«Когда хотят - 230 ударов не наносят, не убивают людей, детей», - сказал он, комментируя недавние массированные обстрелы украинской энергетической инфраструктуры.

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что представители рф должны присутствовать на втором Саммите мира.

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